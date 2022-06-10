《媽媽的神奇小子》掃6獎成大贏家 吳君如封民選影后 盧瀚霆最佳新演員

梁仲恆（左起）、吳君如及導演尹志文獲知電影《媽媽的神奇小子》囊括6獎大感神奇及興奮，並多謝觀眾愛戴與支持。

【明報專訊】第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》由5月3日至6月7日展開兩輪投票，選出9個獎項的得獎者，昨日大會公布賽果，《媽媽的神奇小子》囊括6獎成為大贏家，包括梁仲恆與吳君如奪最佳男女主角，以及「最佳電影」、「最佳導演」尹志文、「最佳男配角」馮皓揚及「最佳電影海報」。「最佳女配角」得主是《梅艷芳》廖子妤；「最佳新導演」由《手捲煙》陳健朗奪得。主演電影《假冒女團》的MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）雖失落「最佳男主角」，但獲得「最佳新演員」。

娛樂組

投票人數歷屆最多

今屆《MOVIE6全民票選電影大獎》的投票人數是歷屆之最，兩階段投票人數近3萬，反映觀眾對香港電影的熱情不受疫情影響。大會昨日公布9項大獎經投票得出結果，吳君如監製兼主演電影《媽媽的神奇小子》在電影金像獎舉行前先拔頭籌，獲6項大獎成為大贏家，該片去年上映贏口碑兼大收逾2800萬票房。

吳君如：最重要觀眾有共鳴

吳君如與梁仲恆、導演尹志文昨日得知喜訊後感神奇及興奮。吳君如擊敗《梅艷芳》王丹妮、《智齒》劉雅瑟等奪得「最佳女主角」，她認為觀眾除認同她的演技外，都好喜歡「蘇媽」角色。作為監製的她亦開心該片得到「最佳電影」，證明大家確實很愛這部片。

至於同獲「最佳電影海報」，君如表示在其他電影頒獎禮未見過有這獎項，「真的好多謝所有投票的觀眾，因為他們連一張海報都咁愛，每一個細節及崗位大家都好欣賞」。她期待稍後大會安排在選民手上接過獎項，親身感受大家對這部電影的愛戴和支持，她說：「最重要是大家對我們的努力認同，以及對作品有共鳴。」

梁仲恆︰人生首個電影獎意義重大

梁仲恆票數勝《假冒女團》Anson Lo、《濁水漂流》吳鎮宇、《手捲煙》林家棟及《一秒拳王》周國賢成為「最佳男主角」得主，他表示這是他人生首個電影獎項，意義重大。獲「最佳導演」的尹志文與「最佳男配角」的馮皓揚再三多謝支持這部電影的觀眾，希望大家繼續支持香港電影。

Anson Lo首踏電影圈憑《假冒女團》角逐「最佳男主角」落敗，但他擊敗《梅艷芳》王丹妮、《喜歡妳是妳》楊偲泳等成為民選「最佳新演員」。MIRROR多名成員近年參演電影，為本地影壇注入更多新力量。

廖子妤獲最佳女配角感謝王丹妮

廖子妤憑《智齒》及《梅艷芳》獲雙料提名角逐「最佳女配角」，最終憑《梅艷芳》飾演梅愛芳一角贏得這獎項。她多謝台前幕後的用心付出，特別感謝拍檔王丹妮，承諾會繼續努力。導演陳健朗執導電影《手捲煙》在台灣金馬獎獲提名「最佳新導演」，並奪得烏甸尼遠東電影節及香港電影導演會「最佳新導演」獎外，今次第3度獲得這個獎項，他答謝投票給他和喜歡《手捲煙》的朋友，稱未來會繼續努力，拍多些有質素的電影。

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