首任新歌MV導演壓力大 Anson Lo︰驚慌體驗

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前日推出跳唱新歌《King Kong》，並首次擔任MV導演，上架一日破百萬點擊。Anson Lo表示MV靈感來自電影《移動迷宮》系列，「開場在升降機上來，出現乾旱沙漠，大家為爭一支水展露不同人性，成個故事配合歌詞內容，比喻為求得到想擁有的東西而競爭、比賽，但其實可以一齊贏，一起分享成果。

今次首次擔任MV導演，Anson Lo形容是驚慌體驗，除顧及故事情節及幕後製作，其他演員的演繹方法和情緒，自己都有責任去講，主導件事，當中自覺能力不足，要別人教導如何做稱職導演，壓力非常大，也因MV好與壞都需要負上責任。另一個壓力是拍攝上的不確定，因MV很多畫面要配合虛擬背景，在現場同步處理，過程困難重重。整個MV分兩日拍攝，花了近40小時，是他拍過最長時間的MV，亦是最攰的一次。

穿背心大騷麒麟臂

MV中Anson Lo穿背心大騷麒麟臂及滿身傷痕，他笑說：「是我最污糟邋遢、不修邊幅的造型，也是大膽的挑戰，有別於以往的跳唱造型」。他緊張粉絲對MV的反應，凌晨看評語，稱當中有不少有趣見解。

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