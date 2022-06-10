排隊等林盛斌撮合姻緣 馮盈盈：不需要攞快證

【明報專訊】馮盈盈、何依婷、魔術師甄澤權昨日為主持新節目《魔法伽利略》錄影，林盛斌、戴祖儀及譚嘉儀等擔任嘉賓，現場準備蛋糕為6月壽星馮盈盈及甄澤權慶祝。馮盈盈今日28歲生日，願望是疫情快過、世界和平及主持節目收視好，她說：「好開心工作排滿，過得充實。」又笑稱追求者可能太「潛在」，沒有發現。可會找「金牌媒人」林盛斌撮合姻緣？她笑說：「據知他的輪候名單好長，我不需要攞快證，可以慢慢等，等個天幫我揀，我現在佛系，平常心。」

何依婷學魔術識男仔

甄澤權爆料稱馮盈盈選華姐時曾跟他學魔術，但她表演失敗。馮盈盈尷尬稱當年陸浩明在現場看到O嘴，她想在節目再挑戰表演同一個魔術，相信今次有甄澤權在場睇實不會失手。

何依婷表示跟甄澤權學魔術感好玩與榮幸，希望學識魔術後可用來識男仔。她最近拍新劇《美麗戰場》及擔任綜藝節目主持，稱選港姐入行5年已累積經驗，樂於接受挑戰，有信心能應付。她有留意新一屆港姐面試，希望跟小師妹分享經驗，又讚「爆炸頭」參賽者Astrid靚女，變髮改造型後會令人眼前一亮。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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