秘密誕第3胎 生日報喜 36歲吳雨霏稱今胎最辛苦

吳雨霏昨天生日，貼出跟第三胎BB的合照和丈夫跟一對子女摸她孕肚照片（小圖），宣布為家庭再添新成員。（網上圖片）

【明報專訊】前女子組合Cookies成員吳雨霏（Kary）雙喜臨門，婚後育有一對子女的她趁昨天（9日）36歲生日在社交平台報喜，貼出與BB的溫馨合照，宣布誕下第3胎，家庭新成員Noa於6月6日出世。吳雨霏未有透露BB性別，只表示今次懷孕在身體或精神上最辛苦和擔心的一胎，現在她與BB已平安回家，是最好的生日禮物。

娛樂組

吳雨霏於Cookies解散後單飛發展，成績不俗。2015年跟初戀男友洪立熙（Brian）在美國結婚，翌年懷孕不幸小產，休養近兩年，2018年誕下囝囝Asher。一直享受當母親生活的她，2019年再誕下女兒Galilee，湊成「好」字，之後一直專心照顧家庭，未有復出日期。

任《造星IV》評判已懷孕

2021年7月，吳雨霏出席公開活動，曾表示暫時兩個夠晒數，未打算再追小朋友，並透露久未出碟，仍有唱歌癮，有跟唱片公司傾談續約，計劃逐步復出幕前工作。當時傳她會擔任《全民造星IV》導師，吳雨霏直認有興趣，最後雖沒有擔任《造星IV》導師，但同年11月底播出的《造星IV》30強賽事中，驚喜出任評判，不少粉絲以為她為復出鋪路，原來當時已懷有身孕。

近照面圓身形纖瘦

吳雨霏曾於4月22日在社交平台貼出跟囡囡合照，相中的她面圓圓飄孕味，但只露上半身，故未被發現佗第3胎。

至上月29日，好友區文詩在社交網分享偕鄧麗欣為吳雨霏預祝生日的照片，相中的吳雨霏手腳依然纖瘦，同樣是面部較圓潤，當時已有揣測她是否第三度懷孕。至昨日吳雨霏突然自爆宣布家庭再添新成員。

亨受一家五口時光

吳雨霏在社交平台分享跟BB的合照報喜，並留言：「介紹一下我們家最新的成員Noa，6.6.22。我和寶寶平安回家了，抱歉沒有一早跟大家分享，今胎無論是身體或精神上都是最辛苦、最擔心的一胎，儘管經歷那麼多，我們還是非常感恩，感激家人、朋友、醫生、護士等等的支持和照顧，最重要感謝主，一直帶着我們走過最難熬的日子，祂的恩典夠用。現在我會好好休養並享受我們一家五口的時光，希望有一天同大家分享見證，這個寶寶是一個奇蹟，也是最好的生日禮物。」不少圈中好友，包括鄧麗欣、區文詩等紛紛送上祝福。