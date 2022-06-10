睇中趙學而形象剛烈 梁祖堯邀合演音樂劇展毒舌

【明報專訊】「風車草劇團」主腦梁祖堯（阿祖）、湯駿業與邵美君，聯同趙學而與陳凱詠（Jace）合演《隔離童話集》音樂劇，將於8月公演21場，呈現超現實隔離事件。兼任編劇的阿祖表示2月因確診接受隔離，啟發他創作有關防疫隔離的劇本，含冷嘲熱諷、尖酸刻薄元素，讓觀眾看得開心，有助紓壓。

「林玉露」鬧人成經典

阿祖預告所有演員會展現毒舌一面，當中有場鬧交戲交給學而與Jace，並透露寫劇本時，想到找形象剛烈的學而合作。學而說：「我以前拍《皆大歡樂》演林玉露經常鬧人，發現觀眾好鍾意睇，不過今次扮演隔離營管理高層，比較威嚴，處理手法不同。我有多年沒演舞台劇，這個世代什麼都有可能發生，覺得今次合作會好玩，一口答應演出。」

阿祖笑言主持ViuTV節目《空肚講宵夜》，為效果經常跟拍檔鬥氣，沒想到觀眾很受落，令人誤會他是毒舌一族，「好黐線，街上遇過觀眾要求我叫她『八婆』，我當然不會這樣做，本身就不毒舌」。

Jace獲湯駿業賞識

得償所願演舞台劇的Jace開心又緊張，自認性格執著，平時愛與人爭論，有毒舌潛能，但面對幾名經驗豐富的前輩，擔心他們爆肚時接不上，事前要學執生和調整身體和心理。Jace有份參演，原來是得到湯駿業賞識，湯駿業說：「我和Jace曾合作做節目，好欣賞她懂跳唱、轉數快，有性格而不失親切感。」

邵美君與阿祖及湯駿業合作19年，已累積默契，並稱私下認識的學而心地好，好期待今次合作和聽到對方的歌聲。至於首次合作的Jace，原來是邵美君的13歲兒子心中女神，她說：「從兒子口中認識Jace，未綵排已興奮，想像大家有火花。」

記者：鍾一虹

場地提供：Finest Design Nest

服裝：Brunello Cucinelli、COS、Mr P. @MR PORTER（梁祖堯）、COS（邵美君）、Rickyy Wong Studio（陳凱詠）、ARTO（趙學而）、Brunello Cucinelli、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE（湯駿業）

化妝：Deep Choi@deepmakeup & Shirley Mak

髮型：Jo Lam、Jaden R & Kenki @ Salon Trinity