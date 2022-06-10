搞網店不求老公資助 陳敏之想靠自己賺第一桶金

【明報專訊】陳敏之、陳毅燊（ANSONBEAN）、林愷鈴、謝東閔與吳偉豪等昨日到中環出席時裝活動。模特兒出身的陳敏之表示看時裝騷，勾起不少當年行天橋的回憶。她透露將在網上開設自家護膚品店，籌備期間有問老公意見，但沒要求金錢資助，想靠自己能力賺第一桶金，「曲奇生意有拍檔，今次獨資搞護膚品，才發覺什麼都是錢，未開始營業已花6位數字」。

談到她的兒子就讀的學校早前有學生確診，陳敏之直認有擔心，但長時間經歷疫情，懂得處理，「兒子都學懂防疫意識，我駕車送他上學，落車時他主動提我要幫他戴口罩。有想過再嚴重就不讓兒子上學，但情况不嚴重，都想他有正常校園和社交生活，希望一切快點回復正常」。

ANSONBEAN現在除忙於為7月推出新歌錄音外，還為劇集《她和她的戀愛小動作》開工，預告會獻出第一次。至於是熒幕初吻或是裸露鏡頭？他賣關子不肯透露，「要有對手一齊做」。林愷鈴之前拍劇同時應付考試，睡眠不足，曾發生很多小意外，包括撞傷額頭等。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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