《孩子轉運站》韓國開畫票房稱冠 是枝裕和批日本影壇脫節

是枝裕和表示執導法國及韓國電影後，再返回日本工作時，眼睛和耳朵靈敏度竟提高了。

【明報專訊】韓片《孩子轉運站》揚威今屆康城影展，獲頒基督教評審團獎之餘，主角宋康昊更勇奪影帝。電影前日在韓國開畫，首日收14.5億韓圜（約910萬港元），榮登票房冠軍。《孩子轉運站》日本導演是枝裕和早前接受本地傳媒訪問，坦承在韓國拍戲後，感嘆日本在電影製作上，已跟時代脫節。

文：蘇珮欣

《孩子轉運站》前日在韓國上映，首日錄得14.6萬入場人次，票房收14.5億韓圜，成為單日票房冠軍，輕易把蟬聯榜首的《犯罪都巿：極拳執法》逼降一級，以11.4萬觀影人次成為亞軍，排第3位是荷李活片《侏羅紀世界：統治霸權》，入場人次只有3.9萬。《孩子轉運站》將於本月23日在港開畫，本周末及下周末放映約30場優先場，其中6場門票已售罄，銷售成績不俗。

批評日本工時過長

《孩子轉運站》導演是枝裕和接受本地傳媒訪問，他表示電影以「嬰兒暫存箱」為主題，「這個『盒子』的存在，令某些人可以近距離保護棄嬰，也有人遙距監管，最重要是這個無形的『盒子』正在保護他們的生命」。談到嬰兒暫存箱惹起社會爭議，一方面鼓勵母親棄養嬰兒，另一方面可挽救無辜小生命，是枝裕和認為這些批判漠視現實情况，例如父親和社會的責任，他想站在嬰兒的角度，為他們設想。

3年前，是枝裕和執導法國片《真實芳言》，今次改拍韓片《孩子轉運站》，先後跟不同國家的團隊合作，坦言有全新體會。他說：「在製作上，日本電影已跟時代脫節，我們（日本人）必須改善，否則新一代日本電影人，難以繼續在日本拍戲。我在法國及韓國開工，深深感受到這種迫切性，例如日本工時太長，韓國規定工人每周只准工作52小時，法國人每天工作8小時，日本卻沒有類似條例，我們也沒有工會。我覺得為工作人員提供舒適的工作環境，這是我的責任。

「另外，年輕人視拍戲為嗜好，雖然這樣想並非壞事，但難言持續性。韓國電影界已模仿美國進行改革，日本明顯落後於韓國。」

《密陽》促成宋康昊合作

宋康昊憑《孩》片成為首奪康城影帝的韓星，戲中飾演轉售棄嬰的中間人，是枝裕和大讚對方是個出色且有魅力的演員，他說：「記得某年我在釜山看罷《密陽》，受訪時表示最想合作的韓國演員就是宋康昊，結果就在電梯內遇上他，我覺得這是命運的安排，於是我們開始傾談合作事宜。」

是枝裕和又透露，疫情期間獲好友推介他看韓劇《我的大叔》，指劇集結局令人聯想到《誰知赤子心》，好友亦大讚IU演技出色，而他看完《我》劇即被IU迷倒：「我飛往韓國試鏡前，已經決定要找她演《孩》片。」