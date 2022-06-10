郭雪芙認細 未睇過陳柏霖《藍色大門》

陳柏霖（左）與郭雪芙（右）在疫下拍攝《正義的算法》，笑言所有工作人員均戴着口罩，無法認清他們相貌。

【明報專訊】影視串流平台Disney+推出首部台劇《正義的算法》，將於本月15日上架。講述扮演法律界明星的陳柏霖陷入事業低潮，為生計轉投公益律師樓，被迫與熱血新晉律師郭雪芙成為拍檔，並遭一名素未謀面的男孩誤認父親的故事。

陳柏霖及郭雪芙日前接受本報訪問，異口同聲表示新劇探討社會與巿民息息相關的法律問題。郭雪芙稱印象最深刻的是講述食品安全法，老百姓面對食安問題，要與大企業對抗並不容易，值得觀眾反思。陳柏霖指劇中涉及婚姻法內容，認為大眾應客觀分析何謂正義與真相。二人表示世上雖沒有完美的法律，仍有存在的必要。陳柏霖慶幸在現實生活中，從未犯過官非，為了演活角色，才首次到訪法院，「跟電視劇不同的是，法庭氣氛其實很平靜」；郭雪芙則指現實中的律師，在庭上可看着資料講話，但演戲不可以，埋怨台詞又多又難背。

陳柏霖劇中與童星演對手戲，自爆經常在片場陪小演員吃飯、看卡通及打機，藉此換取對方信任，才能順利完成拍攝。

現年38歲的陳柏霖，2002年憑處男電影《藍色大門》一炮而紅，談到出道20周年，郭雪芙聞言即表示，雖然聽過這部戲名，自己卻未看過，全因當時年紀小。

記者：蘇珮欣