與老公潘炳烈居美安享晚年 黃夏蕙宣布8月離港「有緣再會」

【明報專訊】91歲黃夏蕙昨日在社交平台宣布將於8月離港，會跟老公潘炳烈到美國安享晚年。黃夏蕙由2012年拖行李篋到尖沙嘴D&G門口抗議後走入社區，參與同志遊行反對歧視，送生果支持碼頭工人罷工。她關心社會，曾想參選投身政界，但最後放棄。有網民讚她正義是「女神」，亦有親切的稱呼「夏蕙BB」。對於決定離港，她的契仔楊峰回覆《明報》稱跟潘炳烈有關，「契媽太愛佢老公（潘炳烈）了」。網民對「夏蕙BB」不捨，感慨以後見不到她上頭炷香。

娛樂組

「身處世界某個角落都掛住大家」

黃夏蕙昨日在社交平台上載與經理人Simon的合照，留言：「十年人事幾番新！唔經唔覺，同我經理人小肥豬Simon一齊共同努力咗十年，佢見證住我人生最低潮嗰一刻，亦在我最低潮同黑暗嘅年代，幫我重新包裝形象，由D&G事件開始，叫我關心社會事情，教我用搞笑嘅手法與民同樂。呢段時間，雖然艱辛，不過真係好開心！無奈，我懷着好唔捨得嘅心情！我要同大家講一句，8月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」

黃夏蕙表示周日會參與經理人的網台節目，做最後一次訪問錄影，她說：「我會好懷念呢一刻！直到永遠。再次多謝大家，有緣再會！」

經理人稱一年多前已計劃赴美

昨日記者聯絡黃夏蕙但未獲回覆，經理人Simon透露黃夏蕙將會跟丈夫潘炳烈到美國，她早已做「太婆」四代同堂，今次離開，短期內也不會返港。Simon稱早於一年多前，黃夏蕙已計劃赴美，今次她會順道探女兒。提到上月底黃夏蕙舉行慈善演出籌款，聲稱籌得數百萬元，她的目標是建非牟利安老院。問有關計劃如何處理？Simon稱有關黃夏蕙的慈善基金並非他處理，以他所知，約半年前她已交託朋友安排。至於周日訪問黃夏蕙，也不會談及政治或民生，她最後一次訪問只想跟大家分享自己的愛情故事與烈女人生。

黃夏蕙的契仔楊峰回覆《明報》稱，契媽已告知離港的決定，他不捨得，希望契媽只是開玩笑。

楊峰不捨契媽「佢話太愛老公」

問到契媽可有透露離港的原因？楊峰說：「佢話要走的理由好無厘頭，話太愛老公。」昨日黃夏蕙要離港的消息傳出，曾合作的藝人都說不捨，曾直擊黃夏蕙到黃大仙上頭炷香的東方昇分享當年合照，他說：「好想喊，好想再同夏蕙BB一齊搶多次頭炷香。又一個香港嘅寶貝將會移民離開香港，好好保重，生活愉快，記住多啲返嚟香港。」時事評論員潘小濤說：「夏蕙BB在哪裏，黃大仙頭炷香就在那裏！祝福！」

為胡百全誕6子女 封頭炷香KOL

黃夏蕙是娛樂圈傳奇女子，父親經營酒莊，於名校庇理羅士畢業，曾拍電影後投身粵劇界。她跟有妻室的胡百全育有6子女，多年來跟子女也獲對方照顧，故生活無憂，直至胡百全逝世。1983年，黃夏蕙跟有「香港車神」之稱的潘炳烈於美國結婚，兩人恩愛至今。黃夏蕙早年的形象較負面，加上打扮誇張惹話題，其中上頭炷香被擠甩假髮的經典場面成為網民笑柄，但後期她每年以不同生肖造型往黃大仙上頭炷香，變得有代表性，被封「頭炷香KOL」。黃夏蕙又有「殯儀之星」的稱號，因有段日子娛樂圈中人的喪禮皆有她的蹤影，被認為到殯儀館搶鏡。她曾解釋在圈中人緣廣，只想出席喪禮向故友道別。對於出位言行及打扮被取笑，她接受訪問時曾說：「做人最緊要令人開心，人哋開心我就開心。人哋鬧我，我都開心，因為佢鬧完我，佢會開心。」她多年來不時被網民惡搞，對她離港，網民紛紛留言叫保重，祝平安。