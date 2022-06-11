憶25年前登長城拍MV 劉德華：真正感受到我是中國人

【明報專訊】劉德華獲邀參與慶祝香港回歸25周年主題曲《前》演唱歌手之一，近日接受新華社訪問，談及香港回歸25年的感受。劉德華表示在回歸前，有一種關於身分的焦慮，到外地工作或旅遊時，有時會被問是否英國人？直至1997年，那時大家都非常興奮，但會有一點徬徨，因沒有人經歷過，而他是屬於有信心的一群。

劉德華1982年第一次到海南拍戲，感覺親切。1997年登上長城拍歌曲《中國人》MV，紅旗漫舞，站在烽火台上獻唱，他說：「我嘴巴在唱，眼睛在看，真的會想到幾千年來我們中國人的苦難。」從獅子山下到長城之上，劉德華當時第一次真正感受到，可以由香港人的身分跟大家說：「我是中國人。」香港回歸後他選擇留下，25年裏成為大家口中的「獲獎專業戶」、「勞模」及「常青樹」。他自覺是一個很東方的人，表演裏不時會出現較中國風的東西。他說最不願意看到的情景，「是當全世界都喜歡中國風時，我們才跟進」。

盼香港成中外文化藝術交流中心

劉德華計劃拍一部關於粵劇的電影，找年輕人演。他期望香港成為中外文化藝術交流中心，「我，劉德華，一定會成為當中的中流砥柱的一員」。對當下香港面臨的房屋和青年發展等問題，他說：「需要給年輕人提供一個比較好的空間和環境，去迎接他們的未來。」

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