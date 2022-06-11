「星級保母」相隔32年再受訪 93歲胡婆婆：咩場面未見過

【明報專訊】方東昇主持無綫節目《尋人記II》，前晚一集主角93歲胡月華婆婆，和一班因戰亂失散的中學女同學曾於1990年接受《星期一檔案》訪問，暢談戰後重逢奇遇。《尋人記II》攝製隊網上搜尋2009年一份「恩愛夫婦」嘉許名單發現「胡月華」3個字。

當年面對鏡頭侃侃而談的胡婆婆，多年後再受訪，見到攝製隊第一句說：「估唔到我仲捱到30年，哈哈。」她笑聲依舊、健談如昔，雖視力只剩約一成，結婚70載的丈夫及一班因戰亂失散又重聚的中學女同學亦相繼離世，婆婆依然笑看人生，「個個死晒咁滯喇。（有冇唔開心呀？）冇！人生係咁㗎嘛」。被問上鏡是否緊張？她說：「我使乜緊張呀，咩場面未見過？」

當年戰亂打斷胡婆婆升學之路，但她求知欲強，主動向爸爸的外籍同事請教，憑一口流利英語，獲酒店聘為兼職保母，專門替遊客照顧孩子。「星級保母」的她曾獲已故荷李活影星史提夫麥昆一家寫信表揚，1990年代時薪曾高達300港元，堪稱業界「打工王后」。最後胡婆婆以「不枉此生」形容其傳奇一生，感動不少網民。攝製隊送上一部舊式小型錄音機給胡婆婆，錄音帶收錄了她以往的受訪片段，方便日後隨時重溫，令胡婆婆十分感動。

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