8月九展開騷實名制售票 Tyson Yoshi：小心寫錯名入唔到場

【明報專訊】人氣創作歌手Tyson Yoshi早前宣布8月首次在港開騷，以實名制售票，前日他將社交網帳號頭像轉為一張熒光綠色的圖片，又上載到社交網，令網民一度感疑惑。張敬軒、林家謙、姜濤等亦換上同色頭像，掀起「換頭像」風，以行動支持他。

昨日Tyson Yoshi終於揭曉，原來是公布演唱會詳情。4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會於8月5日至8日假九展Star Hall舉行，票價為$1080、$880、$680及$480，周五（17日）在快達票網站公開發售。他希望透過演唱會，為每個為夢想堅持下去的人打氣。他深信在艱難日子仍然捱下去並不容易，自己亦經歷過大大小小關於創作的低潮，稱不要懷疑自己，只要堅持理念，大家都可以開創屬於自己的新秩序。

「想大家以公平方法買飛」

Tyson Yoshi今次4場演唱會以實名制公開發售，每張門票購買時必須輸入持票人的中文或英文全名，並需與身分證明文件相同。購買門票後不能更改登記名字、轉讓或退票，門票如有遺失不會補發。主辦單位於入場前查核每張門票，並提醒樂迷需提早到達。由於整個購買流程需於網上填寫資料，所以不設售票處或任何其他售票方法。Tyson Yoshi奉勸支持者購票時小心填寫名字，「小心寫錯名入唔到場」。雖然購票過程稍複雜，演唱會當天亦要提早到會場，他說：「做咁多事都只想大家以公平方法買演唱會飛，希望所有支持我的樂迷都能夠買到心目中的門票。」有傳今次公開售票佔七成門票。不過有網民覺得售價偏高，最貴要$1080，有網民留言：「二打六歌手都學人賣咁貴。」Tyson回覆說：「stay home免費。」其他網民撐Tyson道：「嫌貴就留喺屋企唔好出街。」

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