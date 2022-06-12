《獅子山下的故事》央視首播 胡杏兒︰18歲演到65歲過足戲癮

化了老妝的胡杏兒（右）拖着小演員拍攝。（劇照）

【明報專訊】胡杏兒參演香港回歸25周年電視劇《獅子山下的故事》，今日在央視1台首播，講述一間茶餐廳數代人的故事。劇中胡杏兒由18歲演到65歲，挑戰一次「人生的經歷」，且重拾兒時港式茶餐廳情懷，讓她勾起很多回憶。

胡杏兒對於參演該劇感榮幸說，台前幕後是個精英團隊，包括總導演兼編劇李國立、金牌編劇陳寶華與導演吳錦源，當年都是無綫出身，更能代表到港劇的色彩。她今次由18歲演到65歲，是戲路上的挑戰，還跟好戲之人合作過足戲癮。故事以茶餐廳為背景，杏兒回憶自己與家人是茶餐廳的捧場客，兒時至今也經常幫襯，感覺充滿人情味。她拍攝前特別去不同的茶餐廳蒐集資料，觀察茶餐廳的運作，伙計與客人的互動。

與「女兒」吳千語沒代溝

胡杏兒劇中與譚耀文（譚哥）飾演夫妻，她敬佩譚哥不介意戲分多少，專業和工作態度正好代表獅子山精神。吳千語飾演她女兒，故事講述杏兒18歲做媽媽，現實中她比吳千語大14歲，相處愉快沒有代溝，造型感覺上很自然，大讚吳千語有演戲天分。孫楠獲邀重新演繹《獅子山下》，作為音樂宣傳片，黎明亦應邀主唱片頭曲《無懼競賽》。

娛樂組