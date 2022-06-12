開通老竇恨抱孫 鄭丹瑞邀長女客串新戲趁機催婚

【明報專訊】鄭丹瑞（阿旦）主持港台節目《醫家搞邊科》昨日錄影，邀得林芊妤（Coffee）、林德信、玄學家七仙羽擔任嘉賓，阿旦委任長女鄭瑤（瑤瑤）擔任其形象指導。阿旦想起曾rap唱歌曲《那夜我替女兒R背脊》，一轉眼女兒已31歲，本構思推出《R背脊》續集歌《今晚我的女兒露背脊》，但老婆不批准。瑤瑤透露媽咪家教嚴，有次趁媽咪赴加拿大探親，偷偷約朋友夜蒲蘭桂坊，爸爸看穿件事，還開通放行。阿旦笑說：「瑤瑤初時說10點出去，11點回家，我都年輕過，點會吖！我話睇完英超球賽，凌晨2點開車接她回家，叫她不要飲醉酒。」

阿旦稱瑤瑤覺得自己不夠上鏡，享受現時任職時裝雜誌總編輯工作，沒打算轉做全職藝人，但他每次拍戲都邀請兩名女兒客串，希望每個階段都留下父女檔的美好回憶。阿旦又趁機催婚：「我們拍了一部戲，但未上映，大女客串演家長，我就指住台上個小朋友，然後問個女，『這個是不是我個孫？』哈哈。」瑤瑤笑言沒男朋友，除了忙工作，公餘就陪爸爸。

Coffee滿面爆瘡嚇親奶奶

Coffee早前與老公和兒子飛往澳洲處理家事，她稱這次出埠心情興奮，但不適應當地乾燥天氣，滿面爆瘡嚇親奶奶，回港隔離後急往美容院護理肌膚，也有跟老公商討兒子教育和將來生活。她說：「我想過讓兒子出國讀書，但怕他變鬼仔，不回來見我，我和老公始終最愛香港，生活夠方便，所以會留港。」

記者：鍾一虹