Justin Bieber面癱煞停巡唱 病毒攻擊耳朵神經 半邊臉不能笑不眨眼

【明報專訊】現正舉行世界巡迴演唱會的加拿大男歌手Justin Bieber，上周突然宣布因病取消多倫多及華盛頓演出，但未有透露詳情。昨日Bieber透過社交媒體上載短片，自爆患上拉姆齊亨特綜合症（Ramsay Hunt Syndrome），導致半邊臉麻痺，不能笑亦不可眨眼，「正如大家所見，情况相當嚴重，可能是身體發出警號，是時候要休息了」。Bieber病情曝光，圈中好友包括同鄉男歌手Shawn Mendes及「萬人迷」碧咸二子羅密歐（Romeo Beckham）等均留言替他打氣。

Justin Bieber世界巡迴演唱會原定2020年揭幕，受到疫情影響，被迫延遲兩年舉辦，可是禍不單行，上周他透過社交媒體宣布，由於病情加劇，醫生勒令停工，至少三場巡唱被迫延期。當時Bieber未有說明身患何病，只稱與新冠病毒無關。

身體發出警號

昨日凌晨Bieber終於揭開真相，他以「請收看重要消息」為題，上載一段長約3分鐘的短片，親自解釋巡唱延期的原因：「我患上拉姆齊亨特綜合症，這是一種由病毒攻擊耳朵神經，導致面癱的疾病，正如大家所見，我這隻眼睛不能眨，這邊臉亦不能笑，甚至連鼻孔都動不了，半邊臉完全麻痺。」

Bieber一邊說一邊嘗試眨眼或微笑，如他所說半邊臉無反應，「對於某些因取消演出而感到沮喪的歌迷，希望大家明白我的身體狀况，實在無法表演，可能是身體發出警號，是時候要休息了，我有信心在回復100%狀態下重返樂壇」，他更反過來安慰粉絲，深信一切問題都可迎刃而解，需要的只是一點時間。

圈中好友打氣

Bieber公開短片後，再透過社交媒體更新病情，「最近愈來愈難進食，真的令我相當沮喪，希望大家為我祈禱」。粉絲見狀紛紛留言送上祝福，圈中好友包括曾跟他合唱《Monster》的加拿大男歌手Shawn Mendes、碧咸二子羅密歐、阿諾舒華辛力加兒子柏德烈（Patrick Schwarzenegger）等亦留言為他打氣。

繼上周取消三場演出後，原定本周在紐約及費城舉行演唱會，能否如期開騷？Bieber及主辦方暫時仍未公布。待完成美國巡唱後，按照行程他將赴歐洲、南美及亞洲等地繼續表演，隨着他感染病毒，一切變成未知數。