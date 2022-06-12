麥當娜吻賀Britney再婚 重現MTV經典場面

麥當娜（右圖左）昨日公開她在婚禮上吻賀Britney（右圖右）的合照，重演MTV頒獎禮上二人接吻的經典場面（左圖）。

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears日前跟演員男友Sam Asghari在加州寓所舉行婚禮，第三度成為人妻的她，昨日透過社交媒體公開婚禮現場照片，包括她穿上Donatella Versace設計、花上700小時手工縫製的純白低胸婚紗，配襯62卡鑽飾出嫁，並跟好友麥當娜（Madonna）、Paris Hilton及Selena Gomez等合照，娜姐更咀嘴新娘，重現2003年美國MTV頒獎禮的經典場面。

Britney事後接受時尚雜誌《Vogue》訪問，首次披露婚禮內情，包括她跟Paris合唱《Stars Are Blind》，又與Selena跳舞，氣氛溫馨愉快。未知是否受首任前夫Jason Alexander擅闖婚禮事件影響，Britney坦承心情緊張，一度驚恐症發作。

警方拘捕Alexander後，Britney夫婦隨即申請禁制令，阻止對方埋身，她的律師Matthew Rosengart再次評論事件：「這是非常嚴重的保安漏洞，令我感到憤怒，幸好Britney人身安全不受影響，繼續當個快樂而漂亮的新娘。」