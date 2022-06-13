Edan被指客串《百萬同居計劃》 與黃德斌齊叫好 盧瀚霆擬開直播安撫粉絲心靈

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）主演MakerVille製作的原創劇《百萬同居計劃》，前晚在西貢拍攝，劇中他與黃德斌、魏浚笙（Jeffrey）等獲飾演城中女強人的簡慕華邀請，成為「百萬同居計劃」參賽者，在豪宅展開同居生活。Anson Lo表示還有一星期外景戲便煞科，將全身投入準備MIRROR紅館演唱會。對於MIRO（MIRROR官方歌迷會粉絲）呻買不到飛不開心，他表示準備開直播安撫粉絲心靈。對於有傳呂爵安（Edan）客串《百》劇，令《大叔的愛》「田牧CP」再合體，Anson Lo及黃德斌同樣叫好，但均表示未收到通知。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Anson Lo、黃德斌、簡慕華、練美娟（娟姐）、Jeffrey、徐㴓喬（Asha）等前晚拍攝《百萬同居計劃》外景。Anson Lo日前推出新歌《King Kong》，MV上架未夠1日已破百萬點擊次數，他多謝大家關注這歌，給他勇氣新嘗試。他表示第一次做MV導演，很開心出來的效果好，雖然做導演好難及好攰，但對幕後工作絕對有興趣。

不喜歡看到大家失望

Anson Lo稱拍竣新劇便會全力準備演唱會，要勤於健身及頻密地學唱歌，不想令大家失望，會盡力做好。他坦言收到很多神徒（粉絲暱稱）留言大呻兩場MIRO特別場買不到飛感不開心，身為其中一個表演者，也不喜歡看到大家失望，「其實追或鍾意MIRROR是娛樂，應該很開心的，也不想見到大家因撲飛很大壓力及有失望感覺，都想和粉絲講聲辛苦晒大家，希望以後的演出有多些人可以入場睇到」。

對於Edan直言愛莫能助，Anson Lo稱很多事都交由公司安排，他唯一可做是安撫粉絲的心靈，在社交網多出現，跟大家傾偈，分散大家買飛的壓力，知道他陪伴着大家。問到會否如姜濤般在社交平台開直播唱歌安撫粉絲？Anson Lo預告待拍完劇後便會找個好時機開直播。

黃德斌讚Edan成熟了

Anson Lo表示《百萬同居計劃》由Jeffrey頂替Edan，覺得和兩人合作是完全不同的感覺，大讚Jeffrey好玩得，是劇組的開心果。至於有傳Edan會客串，他說：「我暫時未收到通知，有就當然好，不過他很忙，要他客串都有難度，我建議他多休息，他最近都好攰。」黃德斌坦言很想Edan能客串一角，覺得該劇如果有Edan會更加開心，但Edan很忙，亦無辦法，很期待再次合作。日前Edan上載與他的合照引起很大迴響，更以霸氣回應惡意挑釁的留言，黃德斌說：「今次再見他，有些特別的感覺，他好似成熟了，說話也大個仔了，其實第一次和他合作時，已覺得他是一個想法很正面的小朋友。」

Jeffrey怪癖嚇人 Asha：幻想盡失

Jeffrey表示今次有機會參演這新劇十分感恩，亦直言取代Edan演出也感壓力，只能努力做好自己，好不好要交由觀眾決定。劇中Jeffrey力追Asha卻不得要領，Asha稱很開心能與Jeffrey合作，本身是「6膠」粉絲，但與娟姐均覺得認識了Jeffrey後幻想盡失，發覺Jeffrey性格和黃德斌很似，都是好嘈講不停，更稱被Jeffrey突然大嗌的怪癖嚇親，Jeffrey解釋：「因為怕眼瞓影響演出狀態，才大嗌喚醒拍攝氣氛。」

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