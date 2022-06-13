MIRO爭專屬場撲空心淡 花姐抱歉公開九成門票仍不足

【明報專訊】MIRROR紅館12場演唱會，其中8月5至6日舉行兩場MIRO（MIRROR官方歌迷會）專場，希望平息粉絲買不到飛的怒氣。不過兩場門票日前在售票網以實名制公開發售，不少粉絲被弄得心力交瘁，有人試過出現「交易成功」畫面，但收不到確認電郵，有些之後被通知交易取消，失望又憤怒，數百MIRO「苦主」網上表示希望主辦單位正視問題。MIRROR經理人花姐（黃慧君）向傳媒表示跟售票網了解，如成功購票的MIRO會收到確認電郵，但當日購票人數衆多，可能較遲才出到電郵；或部分MIRO在支付過程超過限定交易時間，以及未完整提交資料，故未能完成交易。

花姐前晚在社交網發文稱收到很多粉絲買不到飛的聲音，老闆與同事努力爭取到兩場MIRO特別場，沒有贊助商，九成門票供MIRO粉絲實名購買，以及努力籌備網上直播。她說：「我同MIRROR都好想MIRO可以一齊見證呢個里程碑，但場地限制，九成門票仍未能夠令所有MIRO入場，非常抱歉。汲取經驗，相信未來會做得更好。希望不久將來，MIRROR可以到更大場館演出。」不過大批粉絲質疑有九成門票公開發售之說，表示心淡，之後不會續會。

此外，花姐昨日於社交網轉發有人在網上放售兩張8月6日MIRO特別場門票，又聲稱可以入後台近距離接觸盧瀚霆（Anson Lo）的信息，她強調是假的。

娛樂組