湯令山單膝跪地送「鑽戒」 鄭欣宜大叫：OMG 秋官舉拇指讚好

【明報專訊】鄭欣宜前晚舉行第2場紅館演唱會，安排爸爸鄭少秋（秋官）、同父異母妹妹鄭詠恩及鄭詠曦欣賞，胡楓、姜大衛與李琳琳和佘詩曼等圈中人亦有捧場。

欣宜介紹嘉賓湯令山（Gareth.T）出場時，稱小時候夢想有弟弟，Gareth.T的才華完全合乎其心目中好弟弟要求，其後合唱Gareth.T的《Boyfriend Material》。Gareth.T表示有份不適宜以「弟弟」身分送的禮物，隨即單膝跪地遞上玩具「鑽石戒指」，「I’m your boyfriend material.」欣宜大叫：「Oh my god！你好大膽，在我爸爸面前送戒指畀我。」觀眾席上的秋官即高舉拇指讚好，全場起哄。欣宜問Gareth.T為何送戒指？他說：「上星期問你最想要咩？你話要diamond ring，我已盡力。」雖然是玩具，但欣宜都好感動。

另一嘉賓馮允謙先向欣宜單膝跪地唱情歌，再送印有欣宜肖象的水壺及蜜糖禮物，說蜜糖即是Honey。連環出招冧得欣宜心花怒放，跟馮允謙作狀咀嘴，全場尖叫。欣宜撒嬌稱被電暈，看到馮允謙頭上好似正在開花。這晚觀眾完場仍不肯離開，欣宜三度encore。

娛樂組

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