不花巧以靚聲俘虜樂迷 衛蘭舉鐵操弗迎戰紅館四面台

next

【明報專訊】常聽人說無論經歷幾多困難波折、痛苦與傷心,只要有信念,總可以撐過去。40歲面對過人生起跌的衛蘭(Janice),從聖經中一句經文得到啟示,鎖定為她今年7月,第五度登紅館一連3場《Janice Be Still Live 2022》演唱會主題概念。「『Be Still』是今次演唱會的主題,因為疫情、世界不穩定和打杖,我們的心靈需要得到平靜。不要小看音樂的醫治力量,能為大家帶來盼望、愛和喜樂」。衛蘭自覺有使命,透過音樂幫助別人抒發情緒,治癒心靈,最大目的是讓樂迷減輕壓力,帶出「just have a good time」信息。

記者:林蘊兒

攝影:劉永銳

衛蘭上一次舉行紅館個唱已是4年前,能再踏此舞台開騷,特別珍惜和感恩。入行18年,歷來的作品包括《大哥》、《離家出走》、《心亂如麻》、《就算世界無童話》、《It's OK To Be Sad》、《Little Miss Janice》等,全屬樂迷集體回憶,見證衛蘭的唱功愈趨成熟。

預告嘉賓有驚喜

今次演唱會集結新舊作品外,喜歡簡單的衛蘭,自覺不需搞太多花巧,上台盡力做回真實的自己,「樂迷入場是因為喜歡聽我的音樂,所以我主力唱歌。樂隊班底也是年輕和有資歷的音樂人一齊交流,期待擦出新火花。雖然今次沒時間為演唱會創作新歌,但會錄製一張全女班底的專輯,我會參與新碟的平面設計,形象方面不會太誇張」。

衛蘭預告嘉賓名單有驚喜,邀請從未合作、大家意想不到的朋友上台,部分嘉賓問一次便答應,也試過被拒絕,能否合作始終講緣分。去年擔任無綫節目《聲夢傳奇》導師的她,很愛惜一班年輕學員,有留意他們在樂壇起步發展不錯,期待下次演唱會有機會找他們合作。

最想食薯條漢堡包

演唱會開四面台,為有良好體能和健康着想,衛蘭積極操弗,挑戰舉啞鈴。自去年開始,她堅持健身及跑步,成為生活日常。身材和體重一直備受關注的衛蘭強調目標不是減肥,想有足夠體力應付3場騷,想將歌唱好,必須要夠氣,稱效果滿意,不介意大方騷身材。忍口節食的她扁嘴說:「食嘢是最開心,但為了喼弗,要戒甜、戒零食,都有少少不開心。期待完騷後可大吃一頓,最想食薯條和漢堡包。」

化妝:hongjai_makeup

髮型:Jamie Lee@JamieLeeHair

服裝:PortsPURE、APM Monaco

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com