斥唐山9男圍毆女子恃強凌弱 成龍嬲爆失眠：怎可發生在我國

【明報專訊】河北唐山一間燒烤店本月10日發生群毆女子案，事發於凌晨，4名女子因被騷擾反抗，遭一群男子圍毆，其中兩人重傷，當地警方其後拘捕9名涉案男子。閉路電視畫面曝光，見到現場有人旁觀，並無人出手相助或阻止，事件引起內地輿論高度關注，掀起有關女性如何自保問題。

男人不可以打女人

不少藝人包括成龍、湯鎮業、高鈞賢等關注事件，斥恃強凌弱必須嚴懲。成龍在微博發文表示看到事件後，整晚睡不着，「工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不着，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於中，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！過去很多年，我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話，我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

湯鎮業看片後感氣憤，說男人不可以打女人。高鈞賢說一班男生欺負女生好惡心，太可惡，旁邊的人拿手機不幫忙，怎麼會這樣。

娛樂組