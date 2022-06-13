《聲夢2》蕭呈謙失準爆喊嚇親森美 Janees趙紫諾唱出水準彈出

【明報專訊】無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》前晚首播，開場由首季《聲夢傳奇》畢業生炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等，與第2季23名學員演出約6分鐘的歌舞。

學員分四組會見評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim，參加《聲夢JUNIOR》後組女團XiX的6名成員獻唱《命硬》，遭出名要求高的舒文狠批，「我不是來聽音準，而是你們怎樣令首歌感動到人，隻歌講咩？全世界都反對吖嘛，呢個位要係好唔服嘅」。在舒文指導下，XiX唱出歌詞中「不服輸」的不甘情緒。任暟晴（Jasmine）唱《一加一》時像機械人般零感情，在Johnny Yim建議下帶笑容升Key再唱，感覺脫胎換骨，網民留言大讚Jasmine有師姐姚焯菲的甜美影子，甚有冠軍相。

《聲夢2》學員被指實力勝首季

第2季學員「初試啼聲」，不少網民認為《聲夢2》學員實力更勝首輯。唱得之人包括小提琴演奏家黃洛妍（Janees）和曾與郎朗同台演出的13歲趙紫諾（Sabrina），在首集彈出。Sabrina唱完《Traitor》後，森美目瞪口呆大讚；Janees唱《Greatest love of all》，張佳添給好評，「有功底、聲靚、識唱歌。你是一塊好玉，可以雕琢」。

XiX、蕭呈謙（Nicole）及趙小婷（Pamela）亦是網民心水。Nicole唱《Over the rainbow》因表現不似預期失望爆喊，由錄影廠喊到出走廊，令森美嚇一跳。雖然表現失準，但態度認真和樣子可愛，網民為她打氣；Pamela則獲撐人靚聲甜，是可造之材。

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