方健儀《Fit開有條路》讓路 開電視下周播《獅子山下的故事》

【明報專訊】香港開電視（77台）展開新攻勢，昨晚8時半首播林峯、周秀娜及黃浩然主演的《黑金風暴》，昨日又宣布下周一（20日）起，逢周一至五晚上9時半播出共27集的《獅子山下的故事》，是香港回歸25周年的獻禮劇，前日（12日）先在央視一台首播。此劇演員包括胡杏兒、李治廷、謝君豪、陳家樂、周柏豪、連詩雅、何珮瑜、吳千語等參演，故事橫跨30年，呈現不同年代的社會面貌。

開電視過往周一至五黃金時間收視較低，今次開雙線劇集加入戰團， 原本的節目要讓路。方健儀主持《Fit開有條路》原本於9時播映，昨日方健儀在社交平台跟這個節目道別，她稱《Fit開有條路》初構思是做3個月，結果做了3年，這節目尚有一個月便跟觀眾告別，她感不捨，但做人要知足，自己其實收穫不少，感謝幕前幕後的團隊。《Fit開有條路》昨日已讓路，她說：「之後嘅播放日子和時間，我獲告知『另行通知』。」據了解《Fit開有條路》已完成拍攝，仍有20集存貨，因為《獅子山下的故事》播映，故前者會暫停播放，餘下集數的播映要另作安排。目前香港開電視以大氣電波廣播，全港覆蓋只達七成多，仍有地區未能接收信號。

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