拒認蜜運 嘉賓全男笑稱採陽補陰 「互撐承諾」兌現 鄭欣宜擁許廷鏗淚崩

【明報專訊】鄭欣宜一連3場紅館演唱會前晚圓滿結束，有不少圈中人捧場，包括張敬軒、MIRROR隊長楊樂文攜女友，以及女團COLLAR等。好友許廷鏗擔任嘉賓，二人憶起當年「互撐承諾」時，忍不住淚崩紅館，場面感人。騷後受訪，被問到男友Derek有否捧場，鄭欣宜拒認對方男友身分，稱仍很享受被人追，笑稱演唱會全男班嘉賓，因要採陽補陰。

鄭欣宜在尾場演唱繼續施展渾身解數，除連番勁歌熱舞，同時展露感性一面，唱新歌《仍會等》前有感而發，透露這首歌道出她對愛情的看法，「我的歌鼓勵大家去愛想愛的，但偏偏自己的愛情世界沒什麼人鼓勵，從小被外界寫到我好像是一個不值得被愛的人，所以脆弱時，會覺得自己是愛情失敗者，我是否真的不值得被愛呢？但大家不用為我傷心，我有阿Q精神，依然相信愛情」。

忍笑深情對望

欣宜介紹嘉賓許廷鏗出場時，稱二人識於微時、兩小無猜，經常頭貼頭手牽手、出雙入對，不時被傳是一對，她笑說：「我有時都會諗，究竟我們是友情還是愛情呢？」許廷鏗現身跟欣宜合唱《好好戀愛》，欣宜一開聲已忍不住笑，兩人扮深情互相撫摸對方的臉，但最終爆笑收場。

二人手拖手合唱《半份關心》，欣宜把頭挨在許廷鏗肩膊上，對望時已眼濕濕。許廷鏗哽咽說可能與欣宜識於微時，所以在紅館舞台見到對方有第二種感覺，「你有句說話不斷講，說不肯定自己是否值得被愛」。在旁的欣宜忍不住爆喊，許廷鏗續說：「可能我見住她的高高低低，甚至一起走過不同的時間，但無論誰高誰低，我們仍然在對方身邊，這才是最感動的地方。」

自畫肖像變催淚劑

許廷鏗送上其黑膠唱片做禮物，台下的張敬軒大叫：「又送黑膠。」許廷鏗解釋這張是試碟，背面印有他親手畫自己跟欣宜的肖像，「這是我們攝於2015年12月15日的合照，當時我們還傻更更未上過紅館，約定了如果我們上到，對方也要在場，我們今日做到了」。話畢，二人緊緊相擁，按捺不住淚崩。

欣宜笑說：「我不行了，要執執個妝，你唱好一些不要失禮。」待欣宜落台後，許廷鏗說：「我等了這天很久，綵排時她突然攬住我喊，因我知她這3晚出了200%努力和付出，希望大家用掌聲和尖叫聲告訴她，她是值得大家愛的香港歌手。」並唱出由欣宜揀選的《面具》。

見「心海」冧到瞓台

安歌時，欣宜笑稱這晚很難專心，因「皇上」張敬軒（軒仔）駕到，二人互派飛吻。觀眾起哄叫軒仔上台，欣宜笑說：「不行，因防疫政策，他沒有做檢測，否則我一定拉他上台。」欣宜多謝買飛入場的每一名觀眾，在一個那麼多選擇的年代都揀她，「我知大家揀我不是必然的，所以即使我在2021年得到很好成績，但我未滿足，有太多東西想攞出來送給大家，希望大家繼續支持和留意我，我擁有的一切都是大家給的」。

尾場觀眾情緒高漲，完騷後不願離開，狂叫「Encore」，欣宜4度安歌滿足粉絲，全場觀眾齊說「Love you」，又做出「心海」，欣宜開心到躺在台上感動落淚，她與觀眾勾手指尾約定下次再見，「一定有下一次，還會很快，只要大家繼續愛我」。

否認Derek男友身分

欣宜受訪時給自己表現75分，自覺可做得更好，又自嘲沒用，多次忍不住落淚，「沒辦法，女人是水做的，不過許廷鏗比我更『渣』」。男友Derek有否來捧場，欣宜避談說：「不要講到他已經是（男友），我很享受被人撩和追的過程。今次有很多好友來捧場，我感到很有愛。」

欣宜第一次見「心海」，以黐線來形容粉絲的反應，她聽聞有粉絲為看今次演唱會硬食4000多元黃牛飛，感到很慘和心痛，所以要努力開多幾次騷。是否很快再開演唱會？欣宜說：「好呀，不要給它停。我已35歲，都擔心身體開始應付不到，要盡快再開騷。發現觀眾很喜歡我跳舞。（叫盧瀚霆指導一下？）好呀，或者叫他來分擔一下。」欣宜表示今次所有嘉賓都是親自邀請，想全男班嘉賓為她帶來力量，並點頭笑認要採陽補陰。

拒談繼承6000萬遺產

父親鄭少秋看完演唱會有何意見？欣宜扮秋官腔調說：「好好，跳舞好犀利，唱啲歌好潮。（下次請爸爸上台表演？）我想跟他一起跳唱《香港料理》。」對於有指她滿35歲可繼承母親沈殿霞6000萬遺產，欣宜不願多談，「不講這些了，每年都講一次」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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