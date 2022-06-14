Netflix正式宣布開拍第2季 李政宰孔劉再玩《魷魚遊戲》

【明報專訊】影視串流平台Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》，昨日正式宣布開拍第二季，並公開概念圖，編導黃東赫表示上季有份演出的李政宰、李秉憲及孔劉會再度登場。雖然未有首播日期，但消息已足夠全球「魷魚迷」期待。

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》去年9月推出，講述456名不同背景的遊戲玩家，為了贏得456億韓圜獎金，參加一系列亡命遊戲的故事。該劇上架28日，全球錄得16.4億觀看小時，成為Netflix史上最高收視劇集，至今仍是紀錄保持者；除了帶挈主角李政宰、鄭浩妍、朴海秀人氣急升，又接連在美國金球獎、影評人選擇大獎、演員公會等掄元，成績驕人；下月公布提名的艾美獎，亦有機會再下一城。

木頭人「男友」現身續集

《魷魚遊戲》導演與編劇黃東赫早已多次表示正在撰寫第二季劇本，有意開拍續集報答廣大粉絲支持。昨日他透過Netflix的社交媒體，正式宣布開拍《魷魚遊戲》第二季，順道公開第二季概念圖。黃東赫表示自己花了12年時間，將《魷魚遊戲》帶到觀眾面前，結果劇集用了12天就成為有史以來最受歡的Netflix劇集。他身為《魷魚遊戲》編劇、導演及製作人，感謝大家觀看及喜歡此劇。

雖然Netflix未有公布《魷魚遊戲2》上架日期，但黃東赫透露角色「成奇勳」、「黃仁昊」必定會出現，在地鐵站邀請參加者的「西裝男」或許會出現。換句話說，在首季分別飾演「成奇勳」與「黃仁昊」的李政宰及李秉憲落實演出，客串「西裝男」的《鬼怪》孔劉亦有機會亮相。黃東赫又表示，首季第一集出現的「一二三木頭人」遊戲，公仔英熙的「男朋友」哲秀會在續集現身。其實英熙與哲秀是韓國小學教科書經常出現的人物，黃東赫稱哲秀會出現在第二季，亦意味將有全新致命遊戲出現。

《Casino》Disney+上架

另一方面，《我的出走日記》孫錫九與《鳴梁海戰》崔岷植將主演影視串流平台Disney+劇集《Casino》，預計今年下半年推出。講述瞬間失去一切的賭王，以生命作賭注，誓要東山再起的故事。《Casino》由《犯罪都巿》姜允成執導，《回答吧！1988》李東輝及《魷魚遊戲》許成泰亦會參與演出。