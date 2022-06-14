【開箱】《依法犯法》 逃過法網 逃不掉「黃銅裁決」天眼

【明報專訊】金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）的舊作《依法犯法》（The Lincoln Lawyer），改編自米高康尼利（Michael Connelly）的同名暢銷小說，2011年上映，講述愛把林肯座駕當辦公室的主角Mickey Haller，發現不斷撒謊的客戶原是真兇，如何守住良心而不妨礙辯護律師專業的故事。同名劇集上月13日在影視串流平台Netflix上架，一度登上全球最高收視英語節目冠軍，首28天錄得2.6億觀看時數，成績不錯；米高康尼利作品豐富，首季尾聲亦留了伏線，要開拍第2季指日可待。

展現律師辯護技巧

劇集《依法犯法》講述刑事案辯護律師Mickey Haller，一次衝浪意外受傷後，染上藥癮，停業逾年。另一辯護律師Jerry離奇被殺，遺願把律師行交給Mickey打理。後者得到事業重生機會，第二任前妻Lorna擔任助理，還有好友Cisco充當調查員，加上聘用了其中一名客戶Izzy任職司機，律師行的基本陣容成形。Mickey一方面調查Jerry的死因，另一方面從留下的案件中，碰到重振聲威的機會，當中最受矚目的是網絡遊戲公司老闆Trevor Elliott涉嫌殺妻及情夫。自稱無辜的Trevor是難纏客戶，先是要求案件絕不能延期，還堅持親自出庭自辯。私底下Mickey欲與首任前妻、檢察官Maggie重修舊好，跟念初中的女兒Hayley團圓。

扮演Mickey的墨西哥演員曼路加西亞羅科（Manuel Garcia-Rulfo），演出過《七俠蕩寇誌》等電影；《奪命狂呼》系列女主角莉芙甘寶（Neve Campbell）則飾演其首任前妻Maggie。此劇真正的靈魂人物，其實是監製兼創作人大衛基利（David E. Kelley），畢業於普林斯頓大學，政治科功課曾以甘迺迪刺殺卡斯特羅為內容寫成詩；畢業論文更把美國人權法案變成劇本，展現不一樣的天賦之餘，其後在波士頓大學法學院修畢博士，任職律師行，專責處理房地產及小型刑事案件。把編劇當成興趣的大衛基利，1980年代中，所寫劇本曾拍成電影《名咀狀元》（ From the Hip）。雖然評價麻麻，但國家廣播公司（NBC）剛巧開拍《洛城法網》（L.A. Law），需要有法律背景的寫手，本來是影視界外行的大衛基利獲聘用。事實上他的監製生涯中，也最擅長律政題材，從《法網豪情》、《波城法網》到《甜心俏佳人》莫不如是，所以他會看中米高康尼利小說改編，毫不意外。

《依法犯法》雖說當下，卻有種老派味道；Mickey為保障客戶，絕不拘泥，但也不會踰越底線。劇中Mickey向Izzy講解身為辯護律師的各種技巧，專業而不失趣味，而且配合劇情發展；其中有一幕Trevor涉嫌謀殺案準備開審，要挑選陪審團成員，從頭到尾是控辯雙方由心理到資料蒐集的攻防戰。當Mickey用紙筆和告示貼記錄候任陪審團資料，控方助手立即嗤之以鼻；她不知道這是Mickey的戰略之一，故意在想剔除的人物旁打記號，檢控官忍不住偷看而中計。Mickey還暗地請來懂得閱讀肢體語言的「賭徒」旁聽，以手機短訊給他各種提示。另一方面，Maggie與Mickey工作上站在控辯對立面，又不能公私分明，最終再起衝突，破鏡未能重圓。

版權問題 改動角色

電影與劇集版的《依法犯法》來自米高康尼利不同小說，但兩書的主角Mickey面對類似困境，同樣是接了案件後才發現當事人撒謊，如果不盡力辯護，有違專業操守，然而明知對方有罪，若逃過法律制裁，又過不了良心底線。劇集改編自《The Brass Verdict》，直譯謂「黃銅裁決」，尾聲Trevor脫罪後籌辦公司新活動，在記者會上遭槍殺，協助Mickey的探員Raymond其後說，以前當巡警時遇有真兇逃過法律制裁，重獲自由後在街頭被槍殺，警察會稱之為「黃銅裁決」；而黃銅通常用來製彈殼，意謂透過一槍，「正義」得以伸張。這一點頗像電影《跟蹤》，講述警察狗仔隊的工作，梁家輝飾演的大賊多次殺警，最終逃走時衝向鐵鈎，誤割頸大動脈失血過多而終。英文片名Eye in the Sky，一語雙關，既有天眼監視之意，也有天網恢恢，人在做天在看的况味，一如「黃銅裁決」。

劇中部分人物與原著有出入，緣於版權問題。小說中有一角色Harry Bosch，是米高康尼利著作中的洛杉磯刑警，但亞馬遜Prime Video買下版權，拍成警匪及律政劇《傲骨博斯》（Bosch），已推出了7季；新一輯《傲骨博斯：傳奇再現》講述Harry辭職後轉行當私家偵探的故事，亦剛於上月初上架。由於小說由不同平台持有版權，所以Harry無緣亮相《依法犯法》；其實Harry與Mickey本是同父異母兄弟，並且在《The Brass Verdict》首次碰頭，有機會可再談談《傲》劇的異曲同工，同樣有關執法與司法的處境。