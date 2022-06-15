AK楊樂文王智德獲白靈讚靚仔 姜濤赴美為拍戲 魯庭暉伴合照曝光

白靈（右二）與AK（左二）合演新戲《七月返歸》，楊樂文（左一）與王智德（右一）到場探班，眾人開心合照。（網上圖片）

昨日有名外國演員上載大合照，表示正參與電影拍攝，相中見身在美國的姜濤與魯庭暉（紅圈示）。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤上月24日離港前往美國，當時只透露赴美工作，但工作性質及內容一直保密，即使身處美國近3周也沒泄漏半點風聲。昨日終於揭盅，原來姜濤此行是演出台灣女導演俞聖儀執導的電影《My Heavenly City》，更獲MakerVille行政總裁魯庭暉同行陪伴左右。

姜濤美國之行一直成謎，昨日有外國演員在社交平台上載一張大合照，提到今次參演電影《My Heavenly City》（我的天堂城市），與台灣及美國的拍攝團隊合作愉快，照片見姜濤與魯庭暉身在其中，姜濤穿恤衫配牛仔褲，笑容滿臉，精神甚佳。未知是否簽了保密協議，未幾照片移除，但已被網民cap圖並在網上瘋傳。

日內回港檢疫 月底出席活動

該片女導演俞聖儀來自台灣，日前已在其社交平台上載拍攝花絮，其中一張照片見一男一女戴上單車頭盔，雖只是背向鏡頭的側面照，但男生的頭髮與輪廓甚似姜濤，導演沒提及演員，只講拍攝心情。俞聖儀擅長拍短片及紀錄片，這部新作是她的首部長片，由3個故事組成，其中一個講述年輕舞者到美國尋夢。

估計姜濤日內便會返港，因本月底要出席活動，回港需要隔離檢疫，同時還要為7月舉行的MIRROR演唱會做準備。

MIRROR成員接力進軍影壇

MIRROR成員近年成為電影新貴，姜濤之前已跟隊友柳應廷（Jer）及毛舜筠合演港產片《阿媽有咗第二個》，其他成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及江生（Anson Kong，AK）等亦受導演賞識進軍影壇。Edan已拍了3部電影，包括《闔家辣》、《過時過節》和《死屍死時四十四》，悉數未上映。 Anson Lo同樣拍了3部電影，但首部《假冒女團》票房一般。

白靈想睇MIRROR演唱會

AK最近跟55歲性感女星白靈合演新晉導演謝家祺執導的《七月返歸》，白靈昨日在社交平台上載多張照片，大讚AK及到場探班的楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）靚仔，很喜歡他們，又透露與AK合作愉快，可以盡情發揮想像力，拍攝很順利，她留言：「他們說是MIRROR中最棒的靚仔，這是真的嗎？」又讚他們搞笑兼充滿活力，希望能看到他們的演唱會。

娛樂組