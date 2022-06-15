阮兆祥爆舊拍檔賴慰玲無期 馮盈盈執二攤主持《好聲好戲2》

袁偉豪透過參加《好聲好戲》發掘自己聲線的優點和缺點。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】馮盈盈早前被指犯三宗罪，包括想公開戀情、為保助手逆公司意、玩虛擬貨幣違內地禁例，觸怒無綫被踢出劇組掟入雪櫃，近月「浮面」只參與綜藝節目。前晚《好聲好戲》第2季開鏡，「冧莊」主持的阮兆祥大爆舊拍檔賴慰玲無期才找馮盈盈頂替。被問是否仍未「解凍」？馮盈盈強調現階段主持3個綜藝節目，被指未「解凍」不符合事實。

記者：林祖傑

馮盈盈、阮兆祥、汪明荃（阿姐）與袁偉豪等，前晚出席無綫節目《好聲好戲》第2季開鏡。馮盈盈由上季參賽者身分，轉為擔任今季主持，拍檔阮兆祥大爆監製原本想繼續找賴慰玲做主持，但因對方正在拍劇度不到期，人選才改為馮盈盈，笑她得個「靚」字。馮盈盈說：「我們角色功能不同，我最大特色是分享參賽經驗，賴慰玲是演藝學院出身，特色是分享演戲。」

3節目在手 唔覺「被雪」

馮盈盈透露現主持3個綜藝節目，最後拍的劇集是《智能愛人》。問到是否仍未「解凍」？她說：「暫時工作都是主持綜藝節目，如果有3個節目都被人說『凍緊』，我驚個陳述好像不太恰當，不符合事實。」她承認有戲癮，至於冇劇拍有何方法解戲癮？她說：「學吓嘢先，這節目不但參賽者學到嘢，主持都學到嘢。」

阿姐隔離期掛住老公

阿姐今季繼續坐鎮，表示日前從澳門回港完成隔離。問隔離期間如何打發時間？她說：「我連電視都冇開過，除了練歌，還有為12月演出的粵劇熟讀劇本，加上踏健身單車及親自洗衫，難不到我，不過也差不多了，再多都頂不順。」

與老公羅家英分開了一段時間，可有掛住對方？她說：「少少都有，之前每晚都會通電話，他說若知道在港不用隔離咁耐，會陪我去澳門。」並透露羅家英早前到新加坡探親，現已回港。阿姐稱暫不會出埠工作，遇到有趣的工作才考慮。

袁偉豪自認表現差

袁偉豪表示今次參加《好聲好戲》想趁機放下藝人身段，由零開始學習，自覺錄影時表現差，有甩漏，評判評語很到位，「我都接受的，放下自己雖看似很難受，但能重新體驗，享受過程，是我參加的出發點，希望將來有機會參與動畫配音」。

問是否見到陳自瑤在上季勝出後，工作量大增才參加？袁偉豪直認：「可能都是其中一個因素，不過就算結果是怎樣也好，不緊要的，都會發掘到自己聲線的優點和缺點。」