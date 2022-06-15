周嘉洛首拍視后無壓力 林夏薇搏命劇接劇 否認想冧莊

【明報專訊】林夏薇（薇薇）、周嘉洛及姜大衛等，昨日出席新劇《寵愛PetPet》開鏡拜神。薇薇稱這半年很勤力，拍了3套劇，完全沒停過，現在每星期睡覺不超過20小時，幸老公沒微言，全力支持她。如此搏命，是否想冧莊視后？她說：「我真的很喜歡做戲，每個作品都是新嘗試和挑戰，向來拍劇不為攞獎，是享受過程。」

初嘗姊弟戀

薇薇在新劇飾演獸醫，有養狗的她笑言多年養寵物的經驗終可大派用場，「今次會接觸各式各樣動物，除貓、狗外，還有蛇、兔仔、鸚鵡和蜥蜴，蛇是我最驚的，反而沒想到我敢摸蜥蜴，幸好這些小動物都很乖」。她透露劇中與嘉洛有段姊弟戀，自爆拍劇與現實也未試過，幾新鮮，「今次是我首次與嘉洛合作，大家對稿時出乎意料有火花，他是很喜歡創作的演員，不時會爆肚，幸好我接得住，默契不錯」。

讚視后友善

嘉洛飾演動物傳心師，雖然家中有養狗，但與動物演對手戲有一定難度，因牠們耐性有限。談到劇中跟薇薇發展姊弟戀，嘉洛稱首次與視后級女演員一起擔正，但無壓力，大讚薇薇非常友善，跟對方合作開心又安心，暫時看劇本親熱戲只是蜻蜓點水。他自爆入行前曾試過一次姊弟戀，當時約19歲，但很多過程已不記得，只記得從舊愛「姐姐」身上學識女人不簡單。經歷慘痛？嘉洛說：「又不是，我只記住美好的回憶。」嘉洛表示擇偶很隨緣，沒有說接不接受姊弟戀，講求感覺。

談到他已有5劇在手，嘉洛笑說：「死了，即是有5套劇被人批評，但很感恩有這些學習機會。」他直認5劇在手有壓力，不希望劇集接連播出，擔心觀眾會看厭，加上自覺演技不是太好，所以現在要盡快進步。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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