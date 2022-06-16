出道9年休團單飛 傳下周公布入伍 BTS事務所股價急瀉蒸發120億

下月率先推出個人專輯的J-Hope，叫粉絲不要太難過，但他先哭得淚流滿面。（視頻截圖）

受BTS休團和單飛消息影響，所屬事務所HYBE昨日股價暴跌24.87%，圖為BTS今年4月在格林美音樂頒獎禮上演出。

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）周一（13日）慶祝出道9周年，前晚突然透過網上直播節目宣布將暫停團體活動，但強調並非解散，7名成員改為單飛，輪流推出個人專輯。韓媒引述知情人士透露，此舉為準備下周公布成員入伍計劃。受休團影響，BTS所屬事務所HYBE昨日股價暴跌24.87%，單日市值蒸發約120億港元。

BTS前晚透過官方YouTube頻道公開周年聚餐直播，初段氣氛輕鬆，成員邊吃邊喝笑談日常樂事，隊長RM突然提到成員搬離宿舍後各自獨立生活，然後自爆2020年因疫情影響被迫取消世界巡迴演唱會後，內心開始迷惘，「發行單曲《Dynamite》以前，仍深信BTS發展在我掌握之內，其後推出《Butter》和《Permission to Dance》，已不知道我們到底是一隊怎麼樣的組合？我的歌詞能夠帶給大家什麼信息？」

RM愈說愈激動，稱偶像組合制度難以令人變得成熟，每日起牀便是工作，失去成長機會，辜負粉絲期望。隊友Suga坦承填詞只為滿足樂迷需要，令他感到痛苦，「從前和現在都絞盡腦汁，分別在於以前不擅表達，如今沒話想說」。然後各隊友輪流表達內心苦况，RM跟Suga、J-Hope、Jimin及柾國終忍不住淚流滿面。

J-Hope率先推出個人專輯

BTS強調休團並不等如解散，未來一定再見，「擁有各自時間，累積更多經驗，然後好好成長，回到大家身邊，我們未來一定變得更好，希望大家為我們加油」。最後柾國提議衆人舉杯慶祝，為直播節目寫下句號。

BTS成員J-Hope下月率先發行個人專輯，7月底到美國芝加哥出席Lollapalooza音樂節擔任壓軸表演嘉賓，成為韓國歌手首次。他說：「這是BTS進入第二階段的重要部分，雖然由我開始，但他們亦已籌備（個人專輯）。」

韓媒引述消息人士稱，BTS突然宣布休團，實與困擾成員多年的入伍問題有關。據報HYBE事務所最快將於下周中期宣布BTS服兵役的詳情。事實上，今年4月在拉斯維加斯開騷時，他們亦曾回應記者提問，最遲需在今年底入伍的成員Jin表示，兵役問題交由HYBE全權負責。HYBE強調BTS對於入伍的想法從沒改變，隨時響應國家號召服役。

事務所派定心丸無阻跌勢

受休團和入伍消息影響，HYBE昨日股價大跌24.87%，以收市價14.5萬韓圜（約900港元）計算，該公司單日市值蒸發約120億港元。雖然事務所曾派「定心丸」，在聲明中強調BTS將會揭開事業第二章，以團體和個人形式並行，為隊友成長和組合發展提供更多養分，希望獲得大家支持和鼓勵，但無阻股價跌勢。根據彭博報道，HYBE股價今年已累跌近60%，相等於該公司自2020年10月上市後的升幅，幾近全部蒸發；亦有證券界人士稱，如果BTS今年內不再舉行巡唱，預測明年公司收入或將下調30%以上。