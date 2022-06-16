【明報專訊】BTS唱片叫好叫座，2017年推出《Love Yourself》三部曲，全球累積銷量超過700萬張，刷新韓國歌手最高紀錄。上周發行新碟《Proof》首日銷量215萬張，成績斐然。BTS亦是韓國樂壇首隊擁有36首點擊率破億MV的團體，不單是韓國音樂頒獎禮長勝將軍，近年更衝出國際，獲美國音樂頒獎禮（AMA）Billboard、MTV、iHeartRadio及兒童選擇大獎等頒發獎項，唯獨兩度提名格林美空手而回留憾。

BTS個唱一票難求，去年底至今年首季在美韓兩國合辦11場大型演唱會，入場人次逾45.8萬，吸金近千億韓圜（約6.2億港元），榮登今年上半年全球演唱會最高票房第4位，僅次於波多黎各歌手Bad Bunny、英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）及樂隊Genesis。

去年韓國KBS電視節目統計藝人代言排名，BTS以100億韓圜（約6200萬港元）為連鎖快餐店擔任代言人，加上接下11個廣告，每個約收50億韓圜（約3100萬港元），總收入650億韓圜（約4億港元），榮登廣告天王。

BTS亦發揮偶像影響力，今年第四度登上韓版《福布斯》最具影響力名人榜首，並三度獲邀到聯合國會議演講；本月初更到訪白宮，與美國總統拜登會面，討論多元和包容的重要，以及反亞裔種族歧視等議題。