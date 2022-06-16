Netflix開拍《魷魚遊戲》真人騷 456參賽者爭3550萬獎金

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲》去年在影視串流平台Netflix上架後，熱爆全球，首28天觀看時數16.5億，成為該台歷來最高收視節目，紀錄至今未被打破。Netflix前日宣布，將會模仿劇中情節開拍競技真人騷，並定下可能是電視史上最豐富的獎金，達456萬美元（約3550萬港元）。

《怪奇物語4》刷新英語節目收視

Netflix方面表示，《魷魚遊戲》得到原創人黃東赫的支持，並會按照劇中所述的童年遊戲啓發，而設計出不同形式的比賽。據報現正招募參賽者，人數跟劇中一樣，上限456人，只要能說英語，全球觀衆都可以參加，預計拍攝10集，但播出日期未定。

Netflix昨日亦公布了6月6日至12日收視，《怪奇物語4》蟬聯英語節目冠軍，首3季亦繼續佔第2至4位。另外《怪奇物語4》自上月27日上架後，累計7.81億觀看小時，已刷新《柏捷頓家族：名門韻事2》6.56億小時最高收視英語節目紀錄，並且僅次於《魷魚遊戲》，成為該台歷來第2多觀看時數的劇集。相信計算首28天成績時，觀看時數會再攀升，但要超越《魷魚遊戲》紀錄，則仍得繼續努力。

另外，Netflix宣布律政劇《依法犯法》將開拍第2季。金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦會伙拍《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）及《親親小站2》祖兒京（Joey King）合演愛情喜劇，並由《留給最愛的情書》李察拿加雲尼斯（Richard LaGravenese）編導。