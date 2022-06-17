爆賭王曾被暗殺三次 何超蓮：硬要為何家光環而活是噩夢

【明報專訊】已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮近年主力內地發展，跟男友竇驍感情穩定並參加真人騷放閃。她接受內地訪談節目《不止於她》訪問，談及「賭王千金」稱號的感受時，爆賭王何鴻燊在澳門曾被暗殺三次。何超蓮在港開牛肉麵店但蝕本離場，在疫情下曾跟業主談減租，結果因她是何鴻燊女兒反被加租，母親陳婉珍告訴她因為家庭有錢，這是原罪。

娛樂組

內地節目《不止於她》攝製隊跟何超蓮到澳門與上海拍攝工作情况，其中一幕她跟女主持進入新葡京酒店時指着大堂的何鴻燊銅像，說跟父親不像，就是面形太方了。超蓮所到之處都有貼身保鑣，主持稱她被保護得很好，超蓮說：「我爸在澳門曾被暗殺過三次。小時候住葡京酒店，門口都要有一個保鑣，走廊跟電梯位置還有一個。但也覺得，可能是怕我們晚上偷偷溜出去玩，所以就放一個人在那裏。我去哪裏爸媽都知道，跟同學去玩，同學都覺得不方便。」身為賭王的女兒，她覺得屋企跟很多人的家一樣，很正常，笑稱小時候知道父親是「賭王」好出名時，覺得很開心，對於「賭王千金」稱號，沒覺得不好。

獲愛惜因爸爸喜歡孝順與漂亮

何超蓮表示出世時父親已70歲，所以有很多時間陪伴，記得家姐到澳洲讀書，媽咪往陪伴，自己留在香港，父親會幫她看功課，她並非如外界想像般慘，每日可見父親兩三次。超蓮從小讀公立學校，回憶小學時每周只有10元零用錢，因媽媽覺得要吃什麼，就從家裏拿給她。有指她特別獲父親愛惜？超蓮笑說：「非常膚淺的答案，因我爸喜歡孝順與漂亮。我覺得親情好重要。」

「賭王千金」不獲業主減租

何超蓮曾在港投資牛肉麵店，遇上疫情半年蝕200萬，最後蝕本離場。她為店舖曾跟業主商量減租，當日正是父親去世的翌日，對方跟她說：「你不會騙我繳不起吧？何小姐，你沒有錢交租嗎？」超蓮稱外界以為她的身分很棒，其實是她親自去談裝修，價格永遠比別人高。現在不會出面去傾，又說自己真的好窮。她現時在內地投資飲食與潮牌時裝，「一直覺得家裏的錢不是我的錢，我賺到才是自己的錢」。她稱目標就是努力賺錢，用心的經營給自己建立一些價值，這就是底氣，女人要有自己的事業及經濟獨立。提及初到內地發展，當時男友竇驍去拍戲，她周圍去傾業務，瘦了逾10磅兼荷爾蒙失調。

被竇驍真情打動 「媽媽也接受」

竇驍被認定是真命天子，超蓮分享兩人的交往，稱媽媽也接受，因覺得她做事太快，竇驍則相反，比女兒穩定得多，可以拉着她。超蓮被竇驍打動是對方到香港追求她，更正式的問她，是否願意跟他交往。從來沒有人跟竇驍一樣認真說這些話，覺得好可愛。

何鴻燊是傳奇，問她生長在這家族會如何將傳奇延續下去？她坦言：「我覺得如硬要為這個『何家的光環』活下去，其實是一個噩夢。是外界給的壓力，做每件事情都被放大，拿來跟其他房的子女比較。我老是被比較，但已經沒有壓力，習慣了。」她自言是易滿足的人，現在生活得很自在。