劉丹爆兒子逢離港都送抱 林淑敏：蔣家旻入劇打我

【明報專訊】劉丹、滕麗名、呂慧儀、林淑敏及許家傑等昨日出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，齊齊預祝父親節，劉丹表示有很多感觸，「小時候覺得爸爸養兒是天經地義的事，直至自己做了爸爸、爺爺才體會父親的偉大，覺得對已離世的爸爸有虧欠。為人子女要珍惜機會孝敬父母」。他透露父親節當天開工，但可提早收工與家人晚膳。滕麗名與呂慧儀表示以行動表孝心：「父親節當天拍外景，會準備美味午餐為丹爺慶祝。」劉丹兒子劉愷威不在港，他稱常透過視像連繫，「阿威每逢離港工作，出門前都會送我一個深情擁抱」。

許家傑自覺幸福

「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑劇中的感情將遇衝擊，蔣家旻將客串演出「錢栖」一角，跟許家傑爭兒子撫養權。許家傑說：「我好幸福，全部『最佳女配角』都圍住我合作，上次拍《踩過界》被蔣家旻虐打，不知今次會否輪到我虐打她？」林淑敏表示與蔣家旻時有飯敘，欣賞對方性格爽正，但首次演對手戲，期待擦出火花，她笑說：「蔣家旻入劇打我，大家睇住『大小姐』會點做！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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