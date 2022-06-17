認實名制購票難杜絕黃牛黨 金句贈無飛粉絲 Tyson Yoshi：我未死，下次睇

【明報專訊】Tyson Yoshi （程浚彥）將於8月在九展舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，早在公布舉行日期前，網上已有炒飛，他為打擊黃牛宣布以實名制購票，贏得粉絲讚好。演唱會今天（17日）10時網上公開售票，昨日Tyson Yoshi出席活動被問及公開售票佔多少？他透露最少有五六成，不是絕望座位表，又認同難杜絕黃牛黨，情願粉絲不要捧場，並說：「我又未死，買不到飛，下次睇囉。」

Tyson Yoshi昨日到銅鑼灣出席《MY NEW WORLD ORDER》藝術展，現場展示他的巨型頭像、演唱會紀念品、黑膠唱片和Figure公仔等，吸引近百粉絲圍觀。

英國養肥現大肚腩

從英國回港的Tyson Yoshi透露和一班工作伙伴在英國休息了一個月，每天早餐後便在屋外的沙灘曬太陽、歎咖啡，過着悠閒生活，肥了5公斤，為了將於8月舉行的演唱會，正努力運動減肥操肌，他笑說：「上次演出開了騷肌先例，今次不騷，驚粉絲叫回水，由於距離演唱會只得個半月時間，所以現在早晚跑步，下午做gym，希望盡快回復狀態，重災區是肚腩。」

問到大肚腩有否被女友嫌棄，他說：「沒有，她說有肚腩好攬。」並計劃明年1月和女友赴英國旅行，「希望一年可以去幾次英國，在英國沒有人識我，可以四圍去，著衫都鮮色一點，可以好好享受生活。不排除在英國置業，所以現在要慳錢」。

心痛粉絲買貴飛

為了打擊嚴重的「黃牛飛」問題，Tyson Yoshi以「實名制」賣飛，但有人說「實名制」起不到作用，不能遏止炒飛，他承認好難防止，「是好難杜絕晒，只是阻止炒上炒。（是否心痛粉絲買貴飛？）團隊那麼辛苦籌備演唱會，黃牛黨輕鬆按個掣就賺錢，又心痛粉絲買貴飛，所以說：『我又未死，買不到飛，下次睇囉。』不想粉絲買黃牛飛」。

認吃力不討好

對於有人潑冷水，指他此舉白費工夫？Tyson Yoshi認為試下沒壞，並說：「我的心態是賺夠錢就得，要賺錢就不做這行，吃力不討好，希望將來回望，知道有人為打擊黃牛盡過一分力，我的努力有人睇到便可。」至於是否應由政府立例打擊炒黃牛，他稱交回政府想吧。

自公布實名制公開售票，Tyson Yoshi被視為阻黃牛黨財路，社交平台不時出現負面評語，指他是二打六歌手，但門票價錢極高。近日又有網民留言指他的演唱會門票一定賣剩好多，嘲他扮直率其實冇禮貌。有網民不值Tyson Yoshi被詆毀，反問出惡言是否有人的黃牛飛難以清貨，並揭該網民是用假帳號。

記者：柯美