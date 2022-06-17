跟白靈演母子 AK被讚可塑性高

柳應廷（左起）、毛舜筠與姜濤主演的《阿媽有咗第二個》入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元。（資料圖片）

AK（左二）在新片與前輩太保（左一）、白靈（右二）及譚玉瑛（右一）多對手戲。

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）近日跟白靈拍攝驚悚電影《七月返歸》，隊友楊樂文（Lokman）和王智德（Alton）曾探班，白靈大讚他們搞笑又有活力。昨日電影公司公開《七》片劇照，有金像影帝太保及譚玉瑛參演，並預計2023年上映。

白靈與AK在戲中飾演母子，講述主角AK自幼有陰陽眼，面對朋伴排擠，長大後移居加拿大，其後收到母親自殺不遂消息，被迫回到香港舊居，面對一班行為怪異的街坊。

導演謝家祺讚AK表現出潛力和可塑性，從20多名男演員試鏡演技激鬥中被選為男主角，又大讚在荷李活發展的白靈好專業，隔離期間苦練廣東話，他說：「佩服她對演戲的堅持，拍攝期間多次對她的演技感到驚歎。」

《阿媽有咗第二個》再揚威海外影展

此外，毛舜筠、姜濤、柳應廷主演電影《阿媽有咗第二個》將於8月上映，繼入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目、第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元，以及獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」後，昨日宣布入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元，影展將於7月中舉行，放映日期有待公布。

娛樂組