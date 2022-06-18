明年紅館開騷 不要農曆新年檔 鄭秀文：無得食蘿蔔糕好陰功㗎

【明報專訊】鄭秀文昨日以代言人身分出席超市50周年廣告首播活動，她今年8月也踏入50歲，覺得巧合又是有意義的工作，明白人總有衰老的一天，現在努力保持身心健康，活得自在開心。鄭秀文日前透露希望明年開演唱會，隨即引來眾多朋友向她撲飛，笑言已欠下一身飛債。對於有歌手開演唱會以實名制售票，她自言不太懂，交公司處理。談到老公許志安簽環球唱片復出樂壇，她稱老公身心都準備好面對人群及自己，但暫時不會夫妻檔合作。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鄭秀文（Sammi）表示擔任超市代言人酬勞不錯，最緊要合作開心。她坦言人生快踏入另一階段，經常幻想50歲後變成怎樣，面部肌肉會否下垂，慶幸現階段未有此情况出現。她又分享心得道：「人生每個年紀都可以活出自我，我好努力保持身心健康。當然人始終有衰老一天，疾病要來都好難講，總之我會處之泰然，用樂觀心態面對，歷練好一點，對人處事也不會太執著，最重要活得自在和開心，我對開演唱會仍然有團火。」

售票方式交唱片公司處理

Sammi日前擔任關心妍演唱會嘉賓，自爆正籌備明年再開個人演唱會。她沒想到這一番話，旋即引來眾多朋友向她撲飛，已欠下一身飛債，她說：「若紅館批到檔期就做，但最好不要農曆新年檔，我怕要喼弗，無得食蘿蔔糕好陰功㗎！」

提到有歌手舉行演唱會用實名制售票後，仍未能阻止黃牛黨炒飛，問她對實名制售票的看法？Sammi稱不懂，「如果我識的話，一早就畀意見，我的責任是做好演唱會，這方面我沒能力照顧，要交由唱片公司處理」。

稱老公許志安準備好復出

老公許志安（安仔）早前加盟環球唱片，是否今年正式復出？Sammi說：「大家去問他吧。」會用什麼方式支持老公復出？她笑言：「我拿bon bon棒打氣！順其自然啦，反而他要準備好面對人群和面對自己，我覺得這就是最好的時間，也覺得他身心已準備好了。」

未想過夫妻檔開演唱會

有否計劃夫妻檔舉行演唱會？Sammi表示未想過，暫時只想自己先開騷。個唱會否邀請安仔做嘉賓或一起參演真人騷？她說：「市場上有很多人可以邀請做嘉賓。真人騷對我來講不太適合，但綜藝節目有好看的地方。（驚真性情表露出來？）我最不怕表露真性情，不過較喜歡出唱片及開演唱會。」

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