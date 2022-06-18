栢天男勤做運動不戒口 楊潮凱預告再執導電影

【明報專訊】栢天男、莊韻澄及楊潮凱等前晚出席韓片《孩子轉運站》首映禮。栢天男最近忙拍電影《毒舌大狀》，戲中飾演整容醫生，有不少內心戲，故特別上課進修戲劇，希望有更佳表現，他說：「我一向用英文記劇本，現在學中文讀劇本更直接。」他稱公餘時間也不敢怠慢，在家勤做運動，每日只睡4至6小時，有時累得跳上牀就倒頭入睡，唯一在飲食方面不敢太苛刻，容許自己食多少少，因擔心無力演戲。

楊潮凱首部執導電影《喜歡妳是妳》上映後反應不俗，激發他延續導演夢，透露開始構思第二部執導電影，「現在邊學邊做，希望不會似上部作品般等足六年才成事，目標兩三年內完成，若提早完成就是bonus」。他表示會繼續幕前工作，除參與綜藝節目，有好劇本會演出。

莊韻澄生完第二胎封肚

莊韻澄稱懷第二胎4個月，衣服已遮不住大肚，幸沒有妊娠不適，「懷孕是計劃之內，希望生兩個孩子有個伴，不過我仍未知今胎性別，心中想要個女，可以跟兒子湊成『好』字，但無論仔女也好，生兩個就夠，封肚不再生」。她透露預產期11月，會選擇剖腹產B，「我怕順產會很痛，不想太大壓力影響BB，自覺不是勇敢的媽媽」。

記者：鍾一虹