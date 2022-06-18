湯告魯斯訪韓向數百粉絲派心心 《壯志凌雲2》韓國預售稱冠 勢破《職業特工隊6》紀錄

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演新片《壯志凌雲：獨行俠》叫好叫座，美國票房衝破4.15億美元（約32.37億港元），撼低《奇異博士2：失控多元宇宙》暫時成為今年美國最賣座電影。為了催谷海外票房，湯告魯斯昨日飛抵韓國，展開一連四日宣傳行程，甫步出機場即向粉絲大派心心，又陪大家玩自拍，盡顯親民本色。

文：蘇珮欣

《壯志凌雲2》未能在內地及俄羅斯上映，全球累計票房仍收近7.7億美元（約60億港元），成績相當理想，為了加把後勁，湯告魯斯專程到韓國宣傳，繼續催谷票房。他原定今日抵韓，但因航班問題，提前昨日下午乘坐私人飛機抵達首爾。穿著一身休閒服、架上墨鏡的湯告魯斯，下午3時左右步出金浦機場，吸引數百粉絲接機，場面熱鬧。

祝韓迷生日快樂

這是湯告魯斯第10次出訪韓國，他向接機的傳媒及粉絲揮手示好，又跟機場工作人員「碰拳」，坦言很高興能再次訪韓。一向以親民見稱的湯告魯斯，刻意走到機場外跟守候多時的數百粉絲打招呼，又入鄉隨俗，擺出韓星最愛的心心手勢，企定讓粉絲拍照留念，他更指示粉絲轉身，然後一起自拍。其間有粉絲向湯告魯斯表示，昨天是其生日，喜獲湯告魯斯送上「生日快樂」。他跟韓迷互動接近10分鐘，才依依不捨地登車離開。

湯告魯斯今日稍事休息，明日（19日）到蠶室樂天世界舉行新片首映禮，下周一（20日）舉行記者會。據韓媒《OSEN》報道，2018年湯告魯斯為宣傳《職業特工隊：叛逆之謎》而亮相韓國綜藝節目《Running Man》，今次有望出席KBS電視台的《年中直播》，電影公司表示行程仍在商討中，尚未落實演出。

《壯志凌雲2》定於本月22日在韓國上映，截至昨晚8時，預售門票逾11.3萬張，預售率近21%，登上外語片預售榜冠軍，勢必超越湯告魯斯前作《職業特工隊：叛逆之謎》上映前售出13萬張戲票的個人紀錄。

Paris拍片公開「戀情」

提起湯告魯斯，善於模仿他的演員Miles Fisher日前透過社交媒體Instagram，上載與真人騷女星Paris Hilton合演的惡搞片段，二人盛裝準備出席新片首映禮，還在鏡頭前親蜜擁抱，Paris笑問冒牌湯告魯斯：「你認為別人相信我倆是情侶嗎？」Miles回答：「任何事都有可能，只要發生在你身上。」成功吸引26萬名網民讚好。