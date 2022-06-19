三代同堂慶祝父親節 銘記爸爸教誨 譚俊彥靠一張全家福捱過辛苦時刻

【明報專訊】視帝譚俊彥近年事業家庭兩得意，熒幕前是觀眾的「最佳男主角」；在家中除了是「愛妻號」，亦是稱職的好兒子、好爸爸。今日是父親節，譚俊彥表示最緊要爸爸狄龍身體健康，雖然爸爸是嚴父，但對方的教誨一直銘記於心。他又自爆曾被兒子一句說話感動流淚，銀包裏的一家四口全家福更陪他捱過每個辛苦時刻，成為他的精神食糧。

譚俊彥自小受父母狄龍與陶敏明薰陶，家庭觀念很重，親情對他來說非常可貴。雖然今個父親節要到馬來西亞工作，但會提早跟子女食飯慶祝，亦會親自下廚孝敬爸爸。問收到小朋友什麼禮物？譚俊彥露出一副慈父相，稱不止父親節，子女平時也會畫畫或寫小紙條給他，這已很足夠，會珍而重之放在銀包隨身攜帶。他邊展示邊笑說：「話說我今年犯太歲，老婆叫我佩戴有鼠的東西，於是女兒就在她送給我的兔仔摺紙上畫多隻米奇老鼠。現時銀包裏一定會放着一家四口的全家福當精神食糧，每當感到攰和辛苦時，拿來看就會即刻叉足電。」

承繼狄龍光環有壓力

作為兒子，譚俊彥表示最緊要爸爸身體健康，希望他留多點時間陪伴兩個孫，「我想子女有多點回憶，因我是公公婆婆湊大的，他們在我心目中的地位很重要，都想子女對爺爺、嫲嫲有這種感覺。亦要多謝父母幫我帶小朋友去上堂，幫輕我們不少」。自細背負「狄龍之子」包袱，這個兒子是否不易做？譚俊彥說：「做狄龍兒子不難，因他是負責任的好爸爸。但以演員的角度，要承繼他的光環的確有點壓力。我奪視帝後，爸爸對我的認同多了很多，因看到我這些年的轉變，但都叮囑要繼續努力。」

做個普通爸爸也不易

狄龍在他心目中是什麼類型的父親？譚俊彥說：「一定是嚴父，他不會跟你有任何肢體接觸，不會攬也不會惜，會覺得這些不自在。更會將他覺得對的東西打進你腦裏，起初當然抗拒，但他會不斷重複；其實這樣都有好處，就是一定會入腦，慢慢就會被他潛移默化。有句說話一直銘記於心，在待人處事上均用得着，就是『難得糊塗，吃虧是福』。」他會將爸爸教他的一套用在子女身上，但只會「嚴」在禮儀上，希望子女成為懂禮貌的人，這對將來投身社會絕對有幫助，「我覺得自己只是普通的爸爸，但要做到也不易。最緊要教他們排除『人有我又要有』的心態，如自細已養成這心態，將來長大就會好辛苦」。

被兒子窩心說話感動流淚

譚俊彥之前返內地工作跟子女分開近半年，為解相思之苦，不時以視像跟一對寶貝「見面」，更自爆曾被兒子一句說話感動流淚，「記得離港約兩個月時，他跟我說：『Daddy，雖然你走咗，但我每一日都無唔記得你！』」至於大女現已7歲，譚俊彥早前見她試穿老婆的高跟鞋，感觸良多，「她之前明明還是一塊餅咁大，現在已經著高跟鞋，所以我想花多些時間了解她現時的想法，我一放工就會回家吃飯，有時都忍不住要攬攬她，再大一點就不能攬了」。

與陳山聰真打一take過

譚俊彥在劇集《十八年後的終極告白2.0》飾演畫家姚尚謙，給人深藏不露的感覺。他坦言難度在於前段劇情要「忍」，很多情感不能表露出來，監製與導演想要他有種什麼都不在乎的感覺，加強懸疑感。角色情緒轉變大，譚俊彥拍攝時心情也受影響。他笑稱真的很癲，但有上輯經驗，所以處理上較容易，不會把情緒帶回家。劇中有一場與陳山聰在靈堂的打架戲，他拍攝前特意減磅，營造喪妻憔悴的樣子，最後這場真打戲一take過，出來效果很滿意。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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