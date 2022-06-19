鄭裕玲教年輕人向毒品Say No 馮盈盈拍片分享學唱歌成果

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）、馮盈盈、何晉樂（Rock）前晚為《脫毒要識Do》節目錄影。提到脫毒點解關Do姐事？Do姐認形象夠正面，所以被委以重任，教育下一代向毒品Say No，「我從未遇過毒品引誘，從小就聽屋企教，社會各界亦講好多毒品的禍害，但不斷有人受引誘，所以我都想教年輕人，不可以試，一次都不可以」。

Do姐愛煲劇多過拍劇

Do姐目前忙做電台節目工作，下月拍遊戲節目。會否再拍劇？她說：「好耐無拍劇，但我比較享受煲劇，所以經常在節目分享。」提到余德丞（Dickson）加入Do姐電台節目《口水多過浪花》受歡迎？Do姐霸氣笑說：「我哋搵人搵得好囉！Dickson的加入令節目不同了，他喜歡體育，帶來不同的資訊。」對於Dickson捲試食風波，Do姐稱工作以外的事沒留意。

何晉樂實習派美沙酮

何晉樂透露在英國讀藥劑學，實習時負責派美沙酮，幫助隱君子脫毒，「見到他們康復慶祝，我都感受到喜悅」。他表示音樂是好好的治療方法。談到《聲夢傳奇2》播出，他有留意一班師弟妹表現。對於網民讚今屆學員的唱功比上屆好，他認為是好事，「吸引更多有質素的參賽者，令比賽的觀賞度更高」。他將會赴大馬為《聲夢傳奇》馬來西亞版擔任嘉賓，心情好興奮。

馮盈盈讀營養學，在節目最大作用是宣揚健康飲食和生活的重要。她之前跟好友譚嘉儀學唱歌，上了幾堂並拍片記錄過程，等剪輯後擺上網分享，讓大家看完成果再決定是否繼續學，她笑說：「可能好多人會叫我放棄唱歌。」

記者：鍾一虹