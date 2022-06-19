胡杏兒視《獅子山下的故事》代表作 陳家樂明年註冊 望結婚生仔雙喜臨門

【明報專訊】「金牌編劇」陳寶華與著名製作人李國立聯手炮製的劇集《獅子山下的故事》，明晚在香港開電視首播，昨日舉行記者會，特首林鄭月娥擔任嘉賓。會上播出黎明主唱劇集主題曲《無懼競賽》，參演該劇的熊黛林、陳家樂、洪卓立及鍾浠文介紹角色。女主角胡杏兒身在內地拍綜藝節目《乘風破浪3》未能返港，透過網上視像分享拍攝難忘事。陳家樂早前向連詩雅求婚成功，自爆先斬後奏，事前沒通知家人，亦否認跟連詩雅同居，稱最快明年註冊。

胡杏兒透露最快8月才完成工作返港，今日父親節未能一家慶祝。《獅子山下的故事》已在央視播出，據知內地網民對此劇評分達8.3，大家都感鼓舞。

胡杏兒角色由年輕演到老，過足戲癮又有難度挑戰，因已不年輕，靠化妝和造型增加效果。她讚劇中小演員表現犀利，亦難忘跟劇中丈夫譚耀文一場生離死別戲，多謝對方帶動她的情緒，演繹自然流露。她又為角色學包雲吞及講佛山口音廣州話，又到屋企附近茶餐廳參考運作，希望此劇成為她在觀眾心中其中一部代表作。編劇陳寶華從未跟胡杏兒合作，看對方在節目《演員請就位2》的演出後被感動，加上與李國立都想找一個香港土生土長的演員，便鎖定胡杏兒並為她度身訂做劇本。

望連詩雅戴龍鳳鈪到膊頭

36歲陳家樂早前向女友連詩雅求婚成功並已訂婚，昨日首度出席活動，人逢喜事精神爽，他滿臉笑容說：「出席活動見傳媒較求婚還要緊張，因求婚說話真誠就得。」他目前同時拍兩部電影，婚期未定。他透露今次是先斬後奏，家人在訂婚消息見報後才知，但沒介意，最開心是嫲嫲已買定龍鳳鈪。長輩有否催早日生小朋友？家樂稱暫時未有計劃。有提議結婚和生仔同步進行，他都希望，會順其自然。家樂工作忙至年底，最快明年才有時間註冊，也考慮大搞婚禮，但視乎疫情。會否叫老闆楊受成贊助太太金器？他笑說：「我要向湯怡取經，她當日結婚，金鈪戴到上手㬹，我想太太戴到上膊頭。」傳跟連詩雅展開同居試婚？家樂否認，解釋是連詩雅代照顧愛犬，便爭取見面時間。

同場洪卓立自跟劉沛蘅公開戀情後，不時在社交平台放閃。他表示事業為重，暫未有結婚打算，將來或會旅行結婚。洪卓立多謝公司、同事及網民看好他這段戀情。他與家樂經常談投資心得，笑言為努力儲老婆本和增值自己。

熊黛林：扮發姣幾過癮

熊黛林劇中飾演過氣明星，經歷當年金融風暴及SARS後面臨失業，後來卻有得着。劇中與李治廷首次合作，有鬥氣互窒場面，形容好玩和搞笑。

熊黛林表示跟之前演出《家族榮耀》角色不同，她說：「《家》劇角色我要發癲，似平時教女咁惡，我在家不會溫柔，還開始轉變做虎媽。但《獅》劇則演麥長青的二奶，要發姣去勾引男人，原來扮發姣幾過癮搞笑。」今日父親節，她未有特別為丈夫買禮物送驚喜，交由兩女兒講甜言蜜語冧爸爸就夠。

劉雅瑟爭金像影后有信心

劉雅瑟憑電影《智齒》角逐香港電影金像獎影后，她說賽前心情不太緊張，對自己有信心，「我有看其他對手作品，都演得好好，每個角色我都想演，大家都有機會得獎」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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