《尋人記II》「龜兔夫婦」陰陽永隔 Sabrina感恩受訪留珍貴回憶

【明報專訊】方東昇主持無綫節目《尋人記II》，前晚播出最後一集，舉辦「《尋人記》同學會」，相約首輯曾現身的主角聚首暢談近况，攝製隊亦再度登門造訪去年憑「甜蜜互動」感動觀眾的「龜兔夫婦」Sabrina與Frankie，可惜相隔一年昔日恩愛夫妻已陰陽永隔。去年在鏡頭前談笑風生、健康活潑的Frankie，原來在受訪後數月急性心臟病發，在生死邊緣徘徊16天後，去年8月在家人陪同下與世長辭，終年67歲。Sabrina 憶述丈夫離世時情况，仍難掩傷痛。

《尋人記II》播出上輯未曾曝光片段，Frankie在鏡頭前叮囑愛妻Sabrina，日後如果他先走一步，要好好活下去，「你千祈唔好掛住我，記住！拜拜！下世有緣我哋可以再嚟過，我哋今世過得好開心，係咁多。你要享受你自己嘅餘生，真係唔好掛住我」。Sabrina感恩當天受訪留下珍貴回憶，「這是上天送給我們的一份禮物，他在醫院時沒有留下遺言，好遺憾，這段錄影給我內心很大安慰，亦令Frankie可以『親自』在喪禮跟親友道別」。網民在討論區洗版，留言稱「感動」及「爆喊」，說要「珍惜眼前人」。

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