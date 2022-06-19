網上騷全男班嘉賓 陳凱詠認艷福不淺

【明報專訊】陳凱詠（Jace）前晚在網上舉行音樂會《MUSICATION》，是她第一個售票網上音樂會，除本地樂迷，還吸引很多海外華人粉絲收看。Jace以歌曲《Long D》、《I Wish》和《The Weekend》揭開音樂會序幕，觀眾不停留言讚Jace唱英文歌好聽、好正。Jace邀請全男班嘉賓合唱，包括3人男子跳唱組合P1X3L、樂隊ONE PROMISE和最近身兼節目主持的涂毓麟（Oscar），Jace自認艷福不淺。

組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）今日首推派台單曲《漸漸地》，當他前晚演唱《漸漸地》時，隊友恭喜他的同時，還流露出羨慕又妒忌表情，讚MV女主角好靚，網民留言稱想做MV女主角。ONE PROMISE則特別點唱歌曲《明年見》送給因骨枯而轉型做rapper的隊友兼鼓手Anton（馮卓然）打氣。

Jace騷後興奮地說：「以為網上騷沒有現場觀眾，不會有特別感覺，但綵排時，突然覺得很感動，綵排到《烏雲日記》途中就忍不住哭。」最近擔任電視台節目主持的Oscar很開心可以用歌手身分完成音樂會。

娛樂組

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