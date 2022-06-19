【開箱】《職業槍手2》 惺惺相惜兩師徒 分道揚鑣緣分未盡

【明報專訊】《職業槍手》（Hacks）去年5月首播，贏得今年金球獎音樂或喜劇類最佳劇集之外，女主角珍施瑪（Jean Smart）接連在艾美、金球及演員公會封視后，實現大滿貫。本月初被視為美國電視、廣播界普立兹獎的「皮博迪獎」（Peabody Awards），公布得獎名單，《職》劇亦在娛樂類榜上有名，剛巧第2季上月12日在HBO Go上架；跟首季一樣，第2季在爛番茄影評網站近九成好評，下月公布提名的艾美獎，《職業槍手2》大有機會再下一城。

戒酒戒藥戒手機

《職業槍手2》每集約半小時，但較上季縮減兩集至8集，所以節奏更明快。上回結尾講述在賭城拉斯維加斯駐場演出的棟篤笑女星Deborah（珍施瑪飾），跟漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）扮演的年輕寫手Ava冰釋前嫌，前者不但出席了Ava父親的喪禮，還答允用她的材料，並一起做巡演。不過Ava生氣時把Deborah的黑材料透過電郵傳送給電視節目監製。第2季開首正是由此開場，Ava拜託經理人Jimmy無論如何都要把電郵攔截下來，而且怎樣也不能讓Deborah知道。當Deborah待她愈是寬容，Ava良心愈過意不去，終和盤托出。Deborah怒不可遏，當得悉Ava提供的材料將拍成劇集，並由金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）扮演影射Deborah的角色，更加生氣，但最後她沒解僱Ava，反而強迫她朗讀電郵內容，聽這年輕編劇如何數落自己。沒多久Jimmy告訴Ava，Deborah已叫律師入稟控告她違反雙方的保密協議，Ava懊悔卻自覺「罪有應得」。

對比上季描寫棟篤笑女星所面對的職場困局及創作瓶頸，今季更集中Deborah與Ava恍如師徒的合作關係。兩人不時有爭拗，但又互相欣賞，不少笑點就是從這種情感拉鋸中帶出，有時更笑中有淚。Deborah生氣Ava把她的黑材料賣給電視製作人拍成劇集，所以巡迴演出時分派她睡在車上最狹小的上格牀。Ava贖罪似的說要戒酒戒藥，連智能手機都換成只能打出打入的電話。結果盛載父親骨灰的網球樽被巡演經理Weed丟掉，後者被質問時還稱，已拍了照片並傳短訊給Ava，見她沒回覆才扔掉。Ava傷心又憤怒，要求車子回頭讓她找回父親的骨灰。Weed不依，最後是Deborah一聲令下，不管是否趕得切下站演出，還跟Ava一起跳進垃圾池尋找。

類似的搞笑情節，還出現在Deborah誤闖女同志為主的郵輪之旅，先一晚還在台上引吭高歌，炒熱氣氛，以為自己開拓了女同志市場的Deborah，怎料翌晚正式演出，誤中很多政治不正確的地雷，最後旅程還未結束，已被趕走。另外，Jimmy與女助手兼太子女Kayla的關係也是歡喜冤家式的「師徒」或上司下屬關係；Kayla看似癲癲喪喪，其實又對Jimmy忠心耿耿。

舊友不願為事業犧牲家庭

這一季同時點出Deborah的一些過去，其中一站演出，在百貨公司遇見初出茅廬時參與棟篤笑比賽的朋友Susan，她在百貨公司當售貨員，過着平凡主婦生活。Deborah後來向她承認，那次比賽作弊才會勝出，Susan反說一點也不介意，而且表示根本不可能像Deborah般犧牲家庭來成就演藝事業，一言驚醒了Deborah。後來Deborah與Ava詳談，稱她們是同一類人，一樣的自私和殘酷。當Deborah把自家製作的特備棟篤笑出售，慶功宴上看到有其他監製邀請Ava合作，Deborah知道是時候放手，說解僱Ava，其實給她外闖機會。她們的緣分是否就此完結？應該不會，早前HBO Max宣布開拍第3季，且看兩人的故事還有什麽後續。