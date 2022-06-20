姜麗文婚後出騷宣傳新歌 老公化身御用攝影師

【明報專訊】姜麗文早前宣布與工程師男友柏豪在洛杉磯結婚，昨日父親節，她在將軍澳舉行新歌《爸爸放心我出嫁》發布會，老公柏豪低調化身粉絲混入觀眾席，默默用相機幫老婆拍照。身在溫哥華的父親秦沛拍片打氣，姜麗文收到驚喜即感動落淚。她表示早上9時透過視像跟爸爸遙距慶祝，活動後約了老公和老爺食晚飯。

姜麗文表示幾年沒有公開演唱，非常珍惜今次跟現場觀眾和粉絲玩遊戲、唱歌，覺得好好玩。對於老公在台下支持，還做御用攝影師幫她拍照，姜麗文開心說：「他最近買了新相機，very nice，他以前未試過幫我影靚相。」她自爆以為拍拖與結婚生活無分別，當人妻後，感覺與家人相處變得更密切，非常享受，上街也收到好多市民恭賀，「我寫了這首歌，因怕爸爸會呷醋，其實他沒有，只是緊張和不捨得我」。

姜麗文提到與同樣新婚的好友吳業坤（坤哥）同時段出席活動打對台，感覺得意，有通電互相加油，他們之前已帶另一半約食飯見過面。談到何時升呢做媽媽？她稱家人沒有催，順其自然，「我心態已ready，但不敢想太多，怕有壓力」。早前她在社交平台控訴受網絡欺凌，她解釋：「表露真我但被指好假，忍不住寫文發泄，這些事不止發生在我身上，校園都有欺凌，希望大家be kind、be nice。」又稱以前遇到不開心的事，都會找坤哥和老公傾訴，多謝他們開解。

記者：鍾一虹

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