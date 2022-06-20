鄭俊弘聞兒子腳慶首個父親節 古巨基獲囝囝送勁舞表演

【明報專訊】昨日父親節，圈中星級爸爸有不同慶祝活動。鄭俊弘太太何雁詩本月1日誕下兒子Asher Douglas，榮升人父過首個父親節，他在社交平台上載聞兒子腳仔相，留言：「第一個父親節就係聞吓你隻腳仔，咁就過的很快樂，希望將來你會寫張卡畀我啦。」何雁詩分享一家三口溫馨照，她跟抱着兒子的鄭俊弘幸福對望甜笑，透露第一個三人行的父親節，希望將來每個父親節都是抱着一起過，到孩子大了，他們老了，也要好好珍惜家庭聚首的時光。何雁詩提到鄭俊弘比她大9歲，希望老公要保持身體健康，最好比她活老一點，有感以往一直覺得所有事情自己來沒問題，但結婚生仔後發覺，沒鄭俊弘在旁陪伴還真不行。

考慮報親子跳舞班

古巨基分享兩歲半兒子晋匡（Kuson）的跳舞片段，Kuson戴黃色太陽眼鏡，隨着爸爸唱出韓國歌手PSY歌曲《Gentleman》而起舞，跳完還擺有型甫士。古巨基在鏡頭外開心說︰「好嘢！End pose呀，你使唔使咁靚仔呀，咁有型呀？細蚊仔。」並透露兒子給他的父親節禮物是跳舞，看到兒子鍾意跳舞，決定待Kuson再大一點，報名親子跳舞班。今年是他與兒子第3個父親節，深深體會身為父母看到孩子健康、活潑、善良，是最大安慰。

鄭嘉穎肉緊惜大仔

鄭嘉穎與陳凱琳育有大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），陳凱琳在社交網上載短片，見到3歲Rafael與弟弟合力畫畫送給父親，並稱Rafael出世不久一家人去泰國旅行，鄭嘉穎好心愛一張與兒子的合照，Rafael便畫這幅畫，給爸爸驚喜，鄭嘉穎收到後開心肉緊吻Rafael。

娛樂組

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