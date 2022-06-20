張振朗讚劇本修改後更好笑 陳展鵬藉湊女經 助高海寧演8歲小孩

【明報專訊】陳展鵬、張振朗昨日到荃灣宣傳本月27日晚首播的無綫新劇《童時愛上你》，女主角高海寧（高Ling）因剛回港正入住隔離酒店，跟身在內地的糖妹（黃山怡）以視像通話參與活動。此劇開拍前曾被煞停，有指劇本出現問題，張振朗被問劇本修改前後有何不同？他說一樣好，覺得劇情更好笑。高Ling劇中演智商8歲的女孩，陳展鵬稱有跟對方分享湊女日常，助高Ling了解小朋友生活。有消息指三大視帝陳豪、馬國明及郭晉安主演的《白色強人II》將接檔《童》劇時段，本月22日會率先在內地優酷首播。

記者：林祖傑

張振朗大讚高Ling演得非常好，很似一個8歲小朋友，最難忘是和對方在沒有冷氣的車廂內拍攝，溫度高達40多度。劇集開拍前傳出因劇本問題一度煞停，問到劇本修改前後有何不同？張振朗說：「都係咁好。我覺得出街這個劇本幾搞笑，點都好，演員合作的火花都好重要。」

張振朗無緣跟李佳芯合作

對於主演的新劇《靈氣逼人》因李佳芯辭演改由龔嘉欣頂替，他說：「很久沒和龔嘉欣合作，都開心的，李佳芯辭演不會感可惜，遲些都有機會再合作，公司好好，之前畀個視后我，現在又拍馬來西亞視后。」

陳展鵬被讚有搞笑細胞

陳展鵬在活動上被同劇演員說估不到他也很搞笑，他認為每個演員都有童心，希望在角色上將潛在的東西表現出來，笑言很久沒試過像今次拍劇有靚衫著，劇種搞笑，除可以讓女兒看，拍攝時他特別將和女兒的相處經歷跟高Ling分享，認為對小朋友一定要有耐性。

問父親節如何慶祝？陳展鵬說：「晚上會慶祝，小朋友3歲至6歲是最得意的，我會好好珍惜這段時間，去年女兒還未很懂事，不是太感覺到慶祝父親節，今年女兒和媽媽夾份買了禮物送給我，她還親自揀選。」

《白色II》內地首播 唐詩詠嗌緊張

《童時愛上你》於6月27日至7月22日晚上9時30分於翡翠台播出，有指《白色強人II》會緊接7月25日至9月2日同時段播出。昨日優酷在微博宣布本月22日會率先播《白色強人II》，唐詩詠轉發說：「好緊張，好緊張，好緊張。」