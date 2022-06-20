親手為亡夫翁江培闔上雙眼 伍詠薇難忍被屈侵吞遺產爆喊

【明報專訊】伍詠薇、陳山聰及陳敏之前晚擔任無綫節目《諸朋好友》嘉賓，大談過往人生經歷。伍詠薇提到首段婚姻，當年20歲參選亞姐前認識比她年長31歲的第一任丈夫翁江培，在對方鼓勵下參選亞姐，選美後翌年結婚。她不承認是「戀父狂」，「當時很喜歡這個男人，想跟他結婚生小朋友」。

翁江培不幸離世，這段婚姻只維持了13天，伍詠薇憶述當年翁江培陪伴到深圳登台，她完成表演後，獲悉對方被送往醫院搶救。她趕往醫院，見到醫護人員為翁江培進行心肺復蘇，可惜返魂無術，當時她只感到害怕，未及反應沒有流淚，只默默為翁江培脫下婚戒，再為他闔上雙眼。她說：「好感恩翁生（翁江培）喺我生命出現過，呢個男人喺我生命中係不可多得嘅。」

一支筆都不可留作紀念

翁江培離世後，伍詠薇受盡外界指指點點，稱她剋夫，半年沒工作，終日在酒吧買醉麻醉自己，幸監製梁材遠找她回亞視拍劇，才重新振作。外界指她繼承翁江培巨額遺產，伍詠薇強調沒有繼承對方任何東西，「就連翁生用開的一支筆，他的家人也不讓我留作紀念」。還大爆當時被翁家的代表律師連番質問，要她逐一交代翁江培有否買車或樓給她，伍詠薇說：「佢問咗幾次，我都答無，佢就話『要講真話，如果真係有的話，你攞咗去，咁係唔得㗎喎』，我話真係無，嗰下我啲眼淚先出來，覺得好痛苦，被人誣衊好委屈。」

以百厭形容跟何超雲戀情

陳山聰講述星途崎嶇，由歌手變銷售員到助理設計師，再輾轉回無綫由低做起。他沒有開名提及當年跟何超雲拍拖一事，只說：「因一次百厭（跟何超雲拍拖）再次影響事業。」他邊說邊流下男兒淚，稱那次全香港人都覺得他做錯，「覺得自己錯在曾經結婚，對不起前妻，處理得不好，加上對方太犀利，如果她是普通人，可能沒什麼」。

陳敏之搭港鐵曾被非禮

陳敏之談到童年父親投資失誤，父母失業，14歲便擔起養家重任，有很多辛酸遭遇，邊讀書邊兼職做模特兒掙錢養家，試過一日食3個漢堡包，曾被老師叫她不要發明星夢。她自爆曾在港鐵被非禮摸臀部，當時好嬲大叫：「邊個摸我？」嚇到全部人退後，更忍不住爆喊。

娛樂組