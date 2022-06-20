葉蒨文視老公「情人知己」 阿Lam冧爆甜笑

【明報專訊】無綫協製的內地芒果TV歌唱節目《聲生不息》昨晚一集主題「港樂與我的『葡萄成熟時』」下半場，兩隊「長勝將軍」葉蒨文及李健終極對戰，分別唱《情人知己》及《水中花》。他們分別找來鄭裕玲（Do姐）及林子祥（阿Lam）打氣，Do姐透露當年以主持及司儀身分與葉蒨文合作無間，成為無所不談好友，讚葉蒨文零架子好爽朗。葉蒨文唱完後被問現在最好知己是誰時，爽答是老公阿Lam，在後台的阿Lam忍不住甜笑。葉蒨文說：「我不是想肉麻，但阿Lam是我的家人、也是非常好的朋友，有很多的了解。」

周柏豪自爆愛模仿謝霆鋒

特邀隊員周柏豪與楊丞琳首輪已碰頭，周柏豪獻唱前笑稱廣東歌對他像「心跳」一樣重要，「跑步、食飯都會聽歌，冲涼亦會唱歌，生活長時間都同音樂一齊，就好似心跳一樣」。他稱小時候不理解《一擊即中》歌詞意思，但熱愛反覆背讀歌詞及彈結他模仿原唱謝霆鋒。

楊丞琳難忘劉德華照顧

楊丞琳與安崎合唱《甘心替代你》，透露當年以女團「4 In Love」成員身分到香港宣傳，正是挑選《甘》上節目演唱，當時樣子青澀的她與劉德華同場，獲對方照顧有加，「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們」。

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